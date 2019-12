Cha In Ha qua đời ở tuổi 27

Diễn viên Hàn Quốc Cha In Ha - sinh năm 1992, thành viên nhóm Kpop Surprise U - qua đời ngày 3/12.

Theo Enews24, đại diện Fantagio Music - công ty quản lý của cố diễn viên - cho biết họ đang phối hợp cảnh sát tìm nguyên nhân Cha In Ha tử vong.

Diễn viên Cha In Ha. Ảnh: Fantagio Music.

Cha In Ha sinh ngày 15/7/1992, gia nhập làng giải trí Hàn năm 2017, là một trong năm thành viên nhóm ca sĩ, diễn viên Surprise U. Họ cùng đóng phim ngắn You, Deep Inside of Me, ra mắt album I Do.

Cha In Ha từng tham gia các phim như Temperature of Love, Queen of Mystery 2, Clean with Passion for Now, Are you Human?, Wok of Love. Phim Love with Flaws có sự góp mặt của anh đang phát sóng trên đài MBC.

Cha In Ha khi còn sống Cha In Ha khi mới ra mắt cùng các thành viên nhóm Surprise U năm 2017. Video: Fantagio Music.

Thanh Thanh (theo ENews24)