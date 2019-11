Diva Hàn biểu diễn ở TP HCM

Danh ca Sohyang tham gia chương trình ngày 14/12 ở TP HCM cùng các nghệ sĩ như Hà Hồ, Tuấn Ngọc...

Chương trình có tên Spark live concert: So Hyang in Vietnam, dự kiến dài ba giờ. Một số nghệ sĩ khách mời gồm SUKI, YJB (Hàn Quốc), Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Hari Won (Việt Nam).

Sohyang trên sân khấu. Ảnh: criticofmusic.

"Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể làm thỏa lòng các fan tại Việt Nam. Tôi hy vọng buổi diễn thành công và sẽ là kỷ niệm đẹp với tất cả chúng ta", Sohyang chia sẻ. Ban tổ chức cho biết ngoài các màn trình diễn, chương trình còn hướng đến giao lưu âm nhạc giữa nghệ sĩ hai nước để mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Sohyang hát cùng Thu Minh ở Việt Nam hồi tháng 6. Ảnh: BTC,

Sohyang tên thật là Kim So-hyang, sinh năm 1978, là giọng ca thực lực từng được tờ Korean Herald gọi là Mariah Carey Hàn Quốc. Cô hoạt động từ năm 1996, nổi tiếng với các bài Arirang Alone, Lean on Me, Hug Me, Dear Love... Hồi tháng 6, cô từng đến Việt Nam hát cùng Thu Minh trong chương trình I am diva. Ngoài ra, cô còn là tiểu thuyết gia, xuất bản một số tác phẩm kỳ ảo tử năm 2013.

Ân Nguyễn