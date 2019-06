Khán giả tán thưởng màn song ca của Thu Minh và diva Hàn Quốc

Tràng pháo tay vang lên mỗi khi hai ca sĩ khoe chất giọng cao trong ca khúc "I believe I can fly".

Hari Won đón diva Hàn Quốc đến Việt Nam / Diva Hàn Quốc tham gia tiệc âm nhạc của Thu Minh

Showcase I am diva của Thu Minh diễn ra tối 21/6 tại TP HCM. Một trong những tiết mục khiến người xem thích thú là sự kết hợp của chủ nhân đêm nhạc với khách mời - ca sĩ So Hyang. Họ chọn ca khúc I believe I can fly nhằm truyền tải thông điệp: "Ai cũng có thể làm những gì điều bản thân không dám nghĩ tới. Sự tự tin giúp chúng ta chạm tay đến ước mơ".

Thu Minh song ca với diva Hàn Quốc Tiết mục "I believe I can fly".

Thu Minh và diva Hàn Quốc diện trang phục đen đồng điệu, hát dưới sự cổ vũ của 2.000 khán giả. Màn đọ giọng cao của cả hai ở điệp khúc khiến người xem tán thưởng liên tục. Anh Kenvin - một khán giả người Anh - thốt lên: "Very good". Người xem đồng loạt đung đưa tay theo giai điệu, hòa giọng để cổ vũ cho hai ca sĩ. Kết thúc tiết mục, diva Hàn Quốc ôm Thu Minh thể hiện tình cảm. Trước khi trình diễn, So Hyang nói khi đứng trong cánh gà, cô bất ngờ khi nghe giọng hát của đồng nghiệp Việt Nam.

I believe I can fly là một bài hát được viết lời, sản xuất và thể hiện bởi nghệ sĩ thu âm người Mỹ - R.Kelly - vào năm 1996 và lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ca khúc này thắng ba giải Grammy và được Rolling Stone xếp thứ 406 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

Thu Minh và ca sĩ So Hyang (trái).

So Hyang từng đến Việt Nam hồi năm ngoái biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic tại Hà Nội. Với quãng giọng rộng, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, cô được truyền thông Hàn gọi là "báu vật" và so sánh với Whitney Houston, Mariah Carey.

Thu Minh làm showcase để trở lại làng nhạc sau thời gian dài tập trung cho gia đình. Cô thể hiện nhiều dòng nhạc, từ ballad đến dance, tái hiện những bản hit đã ghi dấu trong lòng khán giả 20 năm qua.

Tâm Giao - Ngân Phạm

Tâm Giao