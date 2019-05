Đinh Hiền Anh ra mắt dự án âm nhạc 'Mẹ Việt Nam'

Nữ ca sĩ thu âm và quay MV 3 ca khúc về những mất mát, đau thương trong chiến tranh.

Đinh Hiền Anh nhận giải 'Bông hồng quyền lực của năm' / Đinh Hiền Anh, Hà Kiều Anh cùng nhận giải 'Nữ hoàng đêm hội chân dài'

Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án Mẹ Việt Nam tại Hà Nội hôm 26/4. Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và bà Thông - người sống sót duy nhất trong trận ném bom cướp đi sinh mạng của 13 nữ thanh niên xung phong ở Truông Bồn, Nghệ An.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh xúc động trong buổi họp báo.

Dự án gồm ba ca khúc: Khúc Ru Đồng Lộc (sáng tác: An Hiếu), Vầng Trăng Sáng Truông Bồn (sáng tác: Lê An Tuyên) và Mẹ Việt Nam (An Thuyên). Ca sĩ cho biết cô lựa chọn kỹ lưỡng, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, đồng thời thực hiện MV cho cả ba ca khúc để truyền cảm xúc chân thật đến khán giả.

Khi nói về ca khúc Vầng Trăng Sáng Truông Bồn, nữ ca sĩ nghẹn ngào, rơi lệ về sự hy sinh của các nữ thanh niên xung phong. Bài hát được viết dựa trên câu chuyện có thật qua lời kể của bà Thông về trận ném bom. 13 cô gái ra đi khi còn rất trẻ với những giấc mơ còn dang dở. Có người chỉ chờ để về tổ chức đám cưới, người mong được về chăm sóc mẹ già, người mơ trở thành cô giáo mặc áo dài trắng trên giảng đường...

* Xem thêm: 'Hoa lửa Truông Bồn' - ký ức bi tráng về một thời bom đạn

Là người thầy hướng dẫn kỹ thuật hát cho Đinh Hiền Anh, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cho biết dự án âm nhạc của học trò khiến cô rất xúc động bởi danh ca từng là người lính, sống trong bom đạn chiến tranh. Đinh Hiền Anh dành trọn doanh thu từ DVD góp vào hai khu tưởng niệm Đồng Lộc và Truông Bồn, đồng thời in 200 bộ đĩa (gồm CD và DVD) để tặng những người khách đến viếng, thắp hương cho các liệt sĩ nơi đây.

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An, tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng giành danh hiệu "Hoa hậu Quý bà doanh nhân thế giới" tại Nga năm 2017, tham gia làm giám khảo của một số cuộc thi nhan sắc trong nước. Trước dự án âm nhạc Mẹ Việt Nam, cô từng thực hiện dự án Thương với ca khúc Cảm xúc yêu, Phút yêu xưa và Mong manh cánh tàn...

Ý Ly