Diễn viên gốc Việt nhận đề cử giải Tinh thần độc lập

Trong tác phẩm của đạo diễn Andrew Ahn, Hồng Châu hóa thân người mẹ dọn dẹp ngôi nhà sau khi người thân qua đời. Chị từng được đề cử Quả Cầu Vàng năm 2018 với phim Downsizing. Sắp tới, diễn viên sinh năm 1979 góp mặt bom tấn kỳ ảo Artemis Fowl, có cảnh quay ở Việt Nam.

Ngoài ra, phim Vợ ba (The Third Wife) góp mặt ở giải Quay phim (Chananun Chotrungroj), Dựng phim (Julie Béziau) và Tên tuổi mới (Someone to Watch, cho đạo diễn Nguyễn Phương Anh). Tác phẩm kể về một người vợ lẽ ở thế kỷ 19 (Trà My đóng) dần làm quen với cuộc sống gia đình chồng.

Hồi năm 2018, Vợ ba từng thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) và "Phim quốc tế xuất sắc" ở LHP Kolkata International (Ấn Độ). Nhưng khi công chiếu ở Việt Nam, phim vướng phản ứng trái chiều với cảnh nhạy cảm của diễn viên 13 tuổi, đồng thời bị phạt vì bản chiếu rạp khác bản được cơ quan chức năng duyệt.

Film Independent Spirit Awards ra đời năm 1984, tôn vinh các nhà làm phim độc lập khắp thế giới. Theo truyền thống, giải được trao vào thứ Bảy trước Oscar. 10 năm qua, hai giải này năm lần trao đồng kết quả "Phim xuất sắc" (The Artist, 12 Years a Slave, Birdman, Spotlight và Moonlight).

Film Independent Spirit Awards lần thứ 35 diễn ra ngày 8/2/2020 ở Santa Monica (California, Mỹ).

Một số đề cử quan trọng

Phim hay nhất

A Hidden Life

Clemency

The Farewell

Marriage Story

Uncut Gem

Đạo diễn

Alma Har'el (Honey Boy)

Lorene Scafaria (Hustlers)

Julius Onah (Luce)

Robert Eggers (The Lighthouse)

Benny Safdie & Josh Safdie (Uncut Gems)

Nữ chính

Karen Allen (Colewell)

Hong Chau (Driveways)

Elisabeth Moss (Her Smell)

Mary Kay Place (Diane)

Alfre Woodard (Clemency)

Renée Zellweger (Judy)

Nam chính

Chris Galust (Give Me Liberty)

Kelvin Harrison Jr. (Luce)

Robert Pattinson (The Lighthouse)

Matthias Schoenaerts (The Mustang)

Adam Sandler (Uncut Gems)

Nữ chính

Jennifer Lopez (Hustlers)

Taylor Russell (Waves)

Lauren "LoLo" Spencer (Give Me Liberty)

Octavia Spencer (Luce)

Zhao Shuzhen (The Farewell)

Nam chính

Willem Dafoe (The Lighthouse)

Noah Jupe (Honey Boy)

Shia LaBeouf (Honey Boy)

Jonathan Majors (The Last Black Man in San Francisco)

Wendell Pierce (Burning Cane)

Kịch bản

Noah Baumbach (Marriage Story)

Jason Begue & Shawn Snyder (To Dust)

Ronald Bronstein & Benny Safdie & Josh Safdie (Uncut Gems)

Chinonye Chukwu (Clemency)

Tarell Alvin McCraney (High Flying Bird)

Quay phim

Todd Banhazl (Hustlers)

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Natasha Braier (Honey Boy)

Chananun Chotrungroj (Vợ ba)

Pawel Pogorzelski (Midsommar)

Dựng phim

Julie Béziau (Vợ ba)

Ronald Bronstein & Benny Safdie (Uncut Gems)

Tyler L. Cook (Sword of Trust)

Louise Ford (The Lighthouse)

Kirill Mikhanovsky (Give Me Liberty)

Phim quốc tế

Invisible Life (Brazil)

Les Misérables (Pháp)

Parasite (Hàn Quốc)

Portrait of a Lady on Fire (Pháp)

Retablo (Peru)

The Souvenir (Anh)