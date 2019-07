Diễn viên 'Blade Runner' qua đời ở tuổi 75

Nam diễn viên Rutger Hauter chết tại nhà riêng ở Hà Lan sau một đợt ốm nặng.

Đạo diễn Canada khuấy động Hollywood khi làm tiếp 'Blade Runner' / 'Blade Runner 2049' - bom tấn viễn tưởng gợi nhiều câu hỏi triết học

Ngày 24/7, Steve Kenis - đại diện Rutger - thông báo về cái chết của diễn viên. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của ông. Rocker Gene Simmons (thành viên ban nhạc Kiss) - từng đóng chung với Rutger trong Wanted Dead or Alive - viết trên Twitter: "Thật đau buồn khi nghe tin. Khi còn sống, Rutger là một quý ông tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người hâm mộ của nam diễn viên".

Nam diễn viên Rutger Hauer. Ảnh: Hollywood Reporter.

Đạo diễn Guillermo del Toro viết trên trang cá nhân: "Yên nghỉ nhé Rutger Hauer vĩ đại: một diễn viên nhiệt huyết, sâu sắc, độc đáo và giàu sức hút. Ông luôn mang đến sự chân thật, mãnh liệt và nét đẹp trong các vai diễn". Đạo diễn The Shape of Water cho biết rất thích màn trình diễn của Rutger trong các phim Flesh and Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke và Blind Fury.

Rutger Hauer trong Blade Runner Rutger Hauer trong cảnh phim "Blade Runner".

Năm 1982, Rutger Hauer ghi dấu ấn với vai Roy Batty - một gã sát nhân có nội tâm phức tạp trong Blade Runner. Nhân vật của ông là thủ lĩnh một băng đảng đối đầu với nam chính Rick Dekard (do tài tử Harrison Ford đóng). Bộ phim từng nhận hai đề cử Oscar. Năm 1988, ông nhận giải Quả Cầu Vàng cho vai phụ trong phim truyền hình Escape from Sobibor.

Những năm gần đây, ông tham gia hai bom tấn Sin City và Batman Begins của đạo diễn Christopher Nolan. Rutger cũng xuất hiện trong True Blood - series ăn khách của đài HBO.

Đạt Phan (theo Variety)