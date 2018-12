Demi Lovato được chuyển tới trại cai nghiện

Demi Lovato quyết tâm cai nghiện sau bất tỉnh vì sốc thuốc / Demi Lovato vẫn nôn và sốt cao sau khi sốc ma túy

Theo Us Weekly, Demi Lovato hiện ở trại cai nghiện và chưa xác định được thời gian rời đi. Cô đi máy bay riêng tới cơ sở cai nghiện nằm ở rìa California, Mỹ. Demi Lovato được xuất viện từ ngày 4/8. Trong chia sẻ với người hâm mộ ngày 5/8, Demi Lovato nói cô cần nỗ lực hơn mới có thể cai nghiện. Cô hứa tiếp tục chiến đấu để giành lại sự tỉnh táo.

Demi Lovato sẽ ở trại cai nghiện một thời gian. Ảnh: INSTARimage.

Trước quyết định này của Demi Lovato, nhiều sao Hollywood gửi lời động viên. Paris Hilton gửi lời nhắn: “Em yêu chị rất nhiều”. Trong khi Jennifer Lopez viết trên trang cá nhân: “Ôi em thân yêu. Gửi cho em tình yêu thương”. Rapper Macklemore nói về chính mình để nhắn Demi Lovato: “Cộng đồng những người cai nghiện thành công luôn chào đón tôi trở lại bằng tình yêu và sự ủng hộ. Chúng tôi sẽ luôn ở đây vì em”.

Hôm 24/7, khi xe cấp cứu tới nhà, Demi Lovato đã bất tỉnh. Bên cạnh cô là hai người bạn đã sơ cứu qua cho cô bằng Narcan, một loại thuốc kháng lại các tác dụng của ma túy. Tuy vậy, phía Demi Lovato chưa khai loại ma túy cô sử dụng. Theo CNN, Demi Lovato được gia đình và bạn trai cũ Wilmer Valderrama chăm sóc ở bệnh viện.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh