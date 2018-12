Người yêu cũ vào viện chăm sóc Demi Lovato

Demi Lovato bất tỉnh vì dùng heroin quá liều / 8 năm vật lộn với ma túy của Demi Lovato

Ngày 27/7, diễn viên Wilmer Valderrama tới bệnh viện bằng cửa sau, liên tục nói chuyện điện thoại. Đây là lần thứ hai diễn viên 38 tuổi vào thăm Demi Lovato. Anh ở lại với người yêu cũ khoảng năm tiếng trước khi rời đi.

Wilmer Valderrama xuất hiện ở cửa sau bệnh viện.

Theo nguồn tin của The Blast, tình trạng của Demi Lovato đã dần ổn định và Wilmer Valderrama là một trong số ít người vào viện chăm sóc cô. Mẹ và em gái Demi Lovato túc trực thường xuyên trong bệnh viện. “Họ giữ được tình bạn tuyệt đẹp và Wilmer vẫn hỗ trợ Demi. Những người vào viện đều rất quan tâm tới cô ấy”, người này kể.

Demi Lovato sẽ tới thẳng trại cai nghiện ngay sau khi được xuất viện. Ngày 24/7, Demi Lovato bất tỉnh tại nhà riêng và bạn bè gọi cấp cứu. Theo TMZ, cô sốc vì dùng ma túy quá liều. Khi biết tin, Wilmer Valderrama rất sốc. Nguồn tin của Us Weekly tiết lộ: "Wilmer suy sụp hoàn toàn và anh ấy vẫn còn yêu Demi. Họ chia tay chỉ vì xung đột lịch công việc và thời gian. Anh ấy không nhận ra vấn đề của Demi trầm trọng tới mức này. Cô ấy rất chân thành với Wilmer khi nói về chuyện tái nghiện nhưng anh không nghĩ nó lại nghiêm trọng và cô ấy phải chịu đựng nhiều đến thế", người này nói.

* Demi thừa nhận tái nghiện trong video "Sober"

Demi Lovato - 'Sober'

Demi Lovato và Wilmer Valderrama chia tay năm 2016, sau sáu năm bên nhau. Cả hai vẫn duy trì tình bạn và thỉnh thoảng gặp gỡ. Hồi tháng 4, mẹ của Demi Lovato - bà Dianna De La Garza - thừa nhận trên People, bà đau buồn vì chuyện tan vỡ của con gái.

Demi Lovato sinh năm 1992 ở Mỹ. Cô nổi tiếng qua bộ phim ca nhạc Camp Rock do Disney sản xuất. Một số bản hit của cô là Don't Forget (2007), Here We Go Again (2009), Demi (2013), Tell Me You Love Me (2017)...

Minh Anh