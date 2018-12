Dàn sao 'Cô dâu Hà Nội' sau 13 năm: Người hạnh phúc, kẻ khóc thầm

Kim Ok Bin sinh năm 1986, xuất thân nghèo khó, phải bỏ học để nhường cơ hội đến trường cho em trai. Người đẹp thích võ thuật, có đai đen Hapkido và Taekwondo. Chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp trực tuyến do Naver tổ chức năm 2004 giúp cô thuận lợi rẽ ngang diễn xuất. Truyền thông Hàn gọi Ok Bin là "đả nữ" hay "Nữ hoàng phim kinh dị" nhờ loạt phim điện ảnh "Voice", "Thirst"... Trong ảnh diễn viên nhận giải Nữ chính xuất sắc tại Chunsa Film Art Awards 2018 cho vai sát thủ trong "The Villainess" (Ác nữ báo thù). Về đời tư, diễn viên từng hẹn hò tài tử Lee Hee Joon - bạn diễn trong "Yoona’s street" (Con đường của Yoona, 2014) - nhưng chia tay vào năm 2015. Theo Daum, căp sao quá bận rộn, không có thời gian vun đắp tình yêu. Hiện Kim Ok Bin vẫn độc thân, thường bị gia đình thúc giục lấy chồng.