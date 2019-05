Dàn nhân vật Marvel có thể thành siêu anh hùng thế hệ tiếp nối

Con gái Iron Man, Hawkeye, Ant-Man, chàng thiếu niên cuối "Avengers: Endgame" được dự đoán thành người hùng.

10 trận chiến của Vũ trụ Điện ảnh Marvel / Tiền lương của các sao Marvel

Sau khi Avengers: Endgame thắng lớn phòng vé, nhiều khán giả quan tâm đến tương lai Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Với việc hãng có kế hoạch dài hơi cho series, báo Âu Mỹ nhận định sẽ có một thế hệ anh hùng trẻ, nối nghiệp những người đã chết hoặc lớn tuổi. Một số nhân vật đã xuất hiện trong Avengers: Endgame hay các phim trước đó được cho là sẽ dần có vai trò quan trọng hơn.

Harley Keeler (cậu bé trong 'Iron Man 3')

Harley Keeler trong "Avengers: Endgame" (trái) và "Iron Man 3" (phải).

Ở đám tang Tony Stark (tức Iron Man) trong Avengers: Endgame, một thiếu niên đứng giữa dàn siêu anh hùng gây tò mò. Đó này là Harley Keeler (Ty Simpkins đóng) - cậu bé tháo vát, thân thiết với Tony trong Iron Man 3 (2013). Khi đó, Iron Man vừa bị kẻ thù đánh bại, đến vùng Tennessee (Mỹ) rồi áo giáp hết năng lượng. Harley giúp Tony để anh có thể quay lại đấu với kẻ thù. Sau đó, cậu bé được anh tặng nhiều thiết bị công nghệ cao.

Các trang Hollywood Reporter, Screen Rant, Refinery29 đoán Harley thành người hùng Iron Lad - thành viên đội Young Avengers trong truyện tranh. Việc nhân vật xuất hiện cuối Avengers: Endgame là dọn đường cho vai trò quan trọng hơn về sau.

Morgan Stark (con gái Iron Man)

Alexandra Rachael Rabe - cô bé đóng con gái Tony Star - ở buổi ra mắt phần bốn "Avengers".

Con gái của Tony Stark chiếm thiện cảm trong Avengers: Endgame. Cảnh Morgan đùa nghịch, thích thú với các thiết bị của bố khiến Refinery29, IGN cho rằng cô sẽ thành Iron Man mới. Nếu điều đó thành thực, War Machine và Pepper Potts (vợ Tony Stark) nhiều khả năng thành người huấn luyện Morgan.

Trong Avengers: Endgame, Katherine Langford (nữ chính 13 Reasons Why) đóng phiên bản trưởng thành của Morgan Stark, gặp lại bố trong cõi giới hư ảo sau khi anh búng tay diệt Thanos. Tuy nhiên, cảnh này bị cắt khỏi bản chiếu rạp do đạo diễn thấy phim vốn quá phức tạp (theo Entertainment Weekly).

Lila Barton (con gái Hawkeye)

Bố con Hawkeye tập bắn cung.

Avengers: Endgame mở đầu bằng cảnh Hawkeye dạy con gái Lila (Ava Russo đóng) bắn cung. Cô bé nhanh chóng thành thạo các kỹ năng như cha mình, trước khi bị tan biến sau cú búng tay của Thanos. Hollywood Reporter, Refinery29 đoán tình tiết này báo trước chuyện cô nối nghiệp cha. Trong phim, Hawkeye cũng nhiều lần tỏ ý muốn giải nghệ.

Cassie Lang (con gái Ant-Man)

Bố con Ant-Man trong phim.

Cassie là con gái của Scott Lang (tức Ant-Man) với vợ cũ. Khi Thanos búng tay, cô không chết nhưng phải sống thiếu bố 5 năm (do anh mắc kẹt trong Lượng tử giới). Khi Scott quay lại, Cassie đã là một thiếu niên.

Trong truyện tranh, Cassie là người hùng có biệt hiệu Stature, có khả năng dùng hạt Pym phóng to và thu nhỏ cơ thể giống bố. Nhân vật có thể to đến 12 mét và nhỏ như kiến, là thành viên đội Young Avengers. Trong phim Ant-Man and the Wasp, Cassie cũng nói muốn thành siêu anh hùng.

Monica Rambeau (con gái bạn Captain Marvel)

Monica Rambeau trong "Captain Marvel".

Bom tấn hồi tháng 3 có tình tiết Carol Danvers (tức Captain Marvel) gặp lại Maria - bạn cũ trong trường phi công, giờ đã có con gái tên Monica. Cô bé thông minh, động viên mẹ mình giúp Captain Marvel thực hiện nhiệm vụ.

Trong truyện tranh, Monica là người hùng có khả năng biến cơ thể thành năng lượng, từng vào nhóm Avengers. Cô cũng có thời gian dùng biệt hiệu Captain Marvel, trước khi đổi sang Photon, Pulsar và Spectrum.

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame Trailer "Avengers: Endgame"

* Xem thêm: 'Avengers: Endgame' đạt hai tỷ USD nhanh nhất lịch sử điện ảnh

Ân Nguyễn