Cuộc sống Adele sau ly thân

Tại một hộp đêm đồng tính ở New York (Mỹ) hồi tháng 3, Adele cùng bạn thân - Jennifer Lawrence - hòa vào đám đông hát, nhảy.

Sinh nhật tuổi 31, khoảng hai tuần sau khi chia tay chồng, Adele viết trên trang cá nhân: "Tuổi mới, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho bản thân. Lần đầu sau một thập kỷ, tôi sẵn sàng khám phá thế giới và tìm kiếm những điều mới".

Một tháng trước khi thông báo ly thân Simon Konecki hồi tháng 4, chấm dứt cuộc tình tám năm, Adele đã bắt đầu sống cho bản thân. Cô cùng diễn viên Jennifer Lawrence khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi xuất hiện ở một hộp đêm đồng tính để vui chơi, hát và nhảy cùng họ. Khi đó, nữ ca sĩ giới thiệu với đám đông là "một bà mẹ bỉm sữa (stay-at-home mom)" và "sẵn sàng cháy hết mình cùng anh em".

Nữ ca sĩ Adele. Ảnh: Instagram.

Trong tám năm yêu và cưới Simon Konecki, Adele gần như ở ẩn. Họ hẹn hò từ năm 2011 và kết hôn sau sáu năm. Hai người kín tiếng về mối quan hệ, ít xuất hiện trên thảm đỏ hay dự tiệc, trừ những sự kiện quan trọng như Grammy. Đặc biệt, sau khi sinh con trai năm 2012, Adele hiếm khi tới nơi công cộng ngoài các tour lưu diễn. Nửa đầu năm 2017, nữ ca sĩ ngừng sự nghiệp để tập trung cho cuộc sống gia đình.

Sau chia tay, cô bắt đầu chia sẻ hình ảnh đi cổ vũ câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur (Anh), dự các buổi diễn của Spice Girls, rapper Stormzy, đi du lịch, viết bài nhận xét các album nhạc hay của đồng nghiệp....

Đồng hành Adele là con trai Angelo, sáu tuổi. Tháng 8, cô cùng con đi du lịch tại bang Utah (Mỹ). Hai người leo núi, thăm hồ Lake Powell. "Adele hứng thú với thiên nhiên nước Mỹ. Cô muốn giới thiệu với con các địa danh lịch sử nổi tiếng. Hai người đi du lịch mỗi khi Angelo được nghỉ học", nguồn tin của People cho biết.

Adele đi leo núi tại bang Utah (Mỹ) hồi tháng 8. Ảnh: Instagram.

Cô cho con học tại Los Angeles (Mỹ) vì có môi trường riêng tư hơn tại Anh, ít bị quấy rầy vì nổi tiếng. Tháng 5, cô mua biệt thự giá 10 triệu USD tại khu Beverly Hills - nơi cô từng sắm một biệt thự giá 9,5 triệu USD năm 2016. Nhiều tờ báo quốc tế đưa tin Adele tặng biệt thự mới cho chồng, tạo điều kiện để anh được ở gần con thường xuyên. Khi con bận học, Adele tìm đến bạn bè - những ngôi sao tại Hollywood như Jennifer Lawrence, Drake...

Adele thuê huấn luyện viên thể hình để tập luyện các bài Pilates - kết hợp các động tác Yoga, thể dục, giãn cơ. "Cô ấy không tập với mục đích giảm cân mà muốn giữ sức khỏe để lo cho con. Adele nghiêm túc với các bài tập và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều", theo People. Ca sĩ không muốn Angelo học theo lối sống và cách ăn uống cũ, không khoa học của cô.

Hello - Adele Ca khúc "Hello" của Adele.

Âm nhạc giúp Adele hồi phục thể chất, tinh thần. "Adele nói năm qua khó khăn và làm nhạc với cô giống liệu pháp chữa trị vấn đề tâm lý. Nữ ca sĩ hiện rất bận nhưng cảm thấy cuộc sống cân bằng hơn. Adele đang hạnh phúc và giàu sức sống hơn bao giờ hết", People viết.

Từ tháng 4, cô thường xuyên di chuyển giữa London (Anh) và Los Angeles (Mỹ) để hoàn thiện album mới có nhan đề 30 - tiếp nối các album 19, 21 và 25. Ca sĩ thích đặt tên album bằng con số, lấy âm nhạc để thổ lộ tâm tư ở từng độ tuổi của mình. Ba album đầu nổi tiếng với những ca khúc chủ đề thất tình như Hello, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain...

Năm 2015, Adele từng nói sẽ không dùng số tuổi để đặt tên album nữa. "Sau tuổi 25, cuộc sống thường không nhiều biến động. Các bài tiếp chắc là những câu chuyện sẽ theo tôi suốt cả đời chứ không chỉ trong giai đoạn ngắn ngủi", cô nói trên chương trình Beat 1 của Apple. Người dẫn chương trình Zane Lowe khi đó trêu Adele: "Cứ đến 30 tuổi đi rồi cô sẽ nghĩ lại thôi".

Adele - Water under the Bridge "Water Under the Bridge" - tình khúc Adele viết hồi mới yêu Simon Konecki. Video: Youtube.

Theo People, album mới - dự kiến phát hành tháng 12 - là những câu chuyện, tâm tư đậm chất cá nhân của Adele. Nữ ca sĩ từng tiết lộ sẽ làm nhạc theo phong cách Drum & Bass sôi động, thay vì những bản Ballad da diết như Rolling in the Deep hay Someone Like You.

Đạt Phan