Adele viết nhạc từ những cuộc tình dang dở

Các album nổi tiếng như "19", "21', "25" được ca sĩ Anh sáng tác từ nỗi buồn thất tình.

Cuộc tình tám năm của Adele và chồng doanh nhân / Ca sĩ Adele ly thân

Album mới sau cuộc tình tám năm với chồng Simon Konecki

Adele sẽ trở lại âm nhạc trong năm nay, với một album 30. Cô công bố thông tin tới người hâm mộ trên Instagram, trong ngày sinh nhật tuổi 31 hôm 5/5. Tờ NME đưa tin album dự kiến phát hành vào tháng 12 tới.

Adele đăng bức ảnh cười tươi cùng tâm thư công bố album mới. Ảnh: Instagram.

Nhiều người hâm mộ bất ngờ vì ca sĩ tiếp tục chọn số tuổi để đặt tên cho album. Năm 2015, Adele chia sẻ trên chương trình phát thanh Beat 1 rằng 25 sẽ là album cuối cùng cô nhắc khán giả về số tuổi của mình. "Tôi đặt tên album theo số ý rằng những ca khúc là tâm tư ở độ tuổi đó. Tôi nghĩ sau 25, album tiếp theo của tôi sẽ chỉ đơn thuần là Adele. Sau khi 25 tuổi cuộc sống của người ta sẽ không có nhiều biến động nữa và những câu chuyện của album tiếp theo chắc sẽ theo tôi suốt cả đời" - ca sĩ chia sẻ. Người dẫn chương trình Zane Lowe trêu Adele: "Cứ đến 30 tuổi đi rồi cô sẽ nghĩ lại thôi".

Sau tour lưu diễn nửa đầu năm 2017, nữ ca sĩ ngừng sự nghiệp để tập trung cho cuộc sống gia đình. Cô và chồng, Simon Konecki, hẹn hò từ năm 2011 và kết hôn sau sáu năm. Hai người có một con trai sinh năm 2012. Tháng 4, Adele bất ngờ thông báo ly thân, chấm dứt cuộc tình tám năm - cuộc tình dài nhất của cô.

Doanh nhân Simon Konecki và Adele. Ảnh: People.

Cuộc tình với Simon thay đổi chủ đề sáng tác của Adele. Sau hai album đầu bị gắn mác "thất tình", Adele gọi album 25 là "album phục hồi". Cô sáng tác khi đang hẹn hò Simon. Chia sẻ với Rolling Stone, Adele mô tả album là "sự hồi tưởng và tiếc nuối tuổi trẻ đã qua". Cô viết ca khúc Water Under the Bridge về cuộc tình với chồng. "Mối quan hệ với Simon nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Tôi bắt đầu thấy lo sợ nhưng quyết định nghe theo trái tim. Tôi muốn giữ mối quan hệ này kéo dài hết mức có thể", nữ ca sĩ nói.

Adele - Water under the Bridge Ca khúc "Water Under the Bridge" được Adele viết trong những ngày đầu yêu Simon Konecki.

25 là album bán chạy nhất thế giới năm 2015. Với sản phẩm này, Adele nhận giải "Album của năm", "Album nhạc Pop của năm" và ba giải riêng cho ca khúc Hello tại Grammy Awards năm 2017.

Nổi tiếng nhờ hai album chủ đề thất tình

Trong cuộc phỏng vấn với tờ i-D năm 2015, Adele cho biết từng không muốn có một cuộc tình yên bình. Các câu chuyện tan vỡ tình cảm cũng là cú hích giúp tên tuổi cô xuất hiện trong làng âm nhạc.

Năm 2009, cô thổ lộ với tạp chí Blues and Soul: "Tôi không có ý tưởng gì khi sản xuất album đầu tay. Rồi mọi chuyện trở nên đơn giản khi tôi vướng vào một cuộc tình cay đắng. Nghe hơi sến sẩm nhưng tôi đã viết những ca khúc để vượt qua nỗi đau thất tình".

Câu chuyện tình buồn được Adele đẩy lên cao trào với chất giọng trời phú trên nền nhạc soul. 19 có doanh số hơn bảy triệu bản toàn cầu. Album cũng giúp cô đoạt hai giải Grammy cho "Nghệ sĩ mới xuất sắc" và "Màn trình diễn pop xuất sắc".

Adele - Chasing Pavements Ca khúc thất tình "Chasing Pavements" giúp Adele đoạt giải Grammy đầu tiên năm 2009.

Adele viết album thứ hai, 21, từ năm 2009 khi hẹn hò với một người đàn ông hơn 10 tuổi. Adele quyết định tạm gác dự án thứ hai vì thiếu cảm hứng. Cô chỉ trở lại phòng thu vào năm 2010 sau khi hai người chia tay. Trả lời phỏng vấn tờ Digital Spy, cô mô tả đó là mối tình nghiêm túc đầu tiên.

21 phát hành năm 2011 và thống trị làng nhạc thế giới. Cô đoạt giải "Album của năm" tại ba lễ trao giải danh tiếng là Grammy, Brit Award và American Music Award. Đây cũng là album bán chạy nhất thế giới trong năm 2011 và 2012. Hiện 21 có doanh số hơn 31 triệu bản toàn cầu.

Someone Like You - Adele "Someone Like You" - ca khúc chủ đề thất tình trong album "21".

Sau khi tin Adele ly thân Simon được tiết lộ, nhiều người hâm mộ, bên cạnh việc đồng cảm cùng ca sĩ, háo hức chờ đợi những ca khúc thất tình mới từ cô. Một trào lưu trên Twitter đăng những lời ăn mừng về việc cô sẽ sớm trở lại với âm nhạc. "Adele, xin lỗi vì vụ ly hôn, nhưng album mới chắc chắn sẽ rất tuyệt vời" - một người hâm mộ chia sẻ. Đáp lại những chia sẻ đó, Adele hứa 30 khiến họ thất vọng. Cô chia sẻ sẽ sản xuất một album "drum & bass" sôi động, thay vì những bản Ballad da diết như Rolling in the Deep hay Some One Like You.

Đạt Phan