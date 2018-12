'Cuộc đời của Yến' thắng giải Liên hoan phim ở Philippines

Đạo diễn 'Cuộc đời của Yến': 'Phim Nhà nước hay bị chê theo số đông' / Thúy Hằng tái hiện cuộc đời người phụ nữ tảo hôn

Liên hoan phim Công chiếu quốc tế Philippines 2016 (World Premieres Film Festival Philippines - gọi tắt là WPFF) công bố danh sách phim được vinh danh hôm 3/7.

Hạng mục chính - Main Competition - có năm tác phẩm cạnh tranh chín giải thưởng. Bộ phim Việt Nam - Cuộc đời của Yến - đoạt Grand Festival Prize (Giải thưởng lớn của Liên hoan). Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lấy bối cảnh trước năm 1945, kể về một phụ nữ Bắc bộ có số phận long đong từ khi lấy chồng lúc 10 tuổi.

"Cuộc đời của Yến" kể về số phận chìm nổi của một phụ nữ Việt Nam thời xưa.

Mỗi phim trong bốn tác phẩm cạnh tranh cùng Cuộc đời của Yến thắng ít nhất một giải thưởng ở tám hạng mục khác. Phim Philippines - Daughters of the Three Tailed Banner - đoạt Grand Jury Prize (Giải thưởng lớn của Ban giám khảo). Phim Tây Ban Nha - Love Above All Things - mang về Technical Grand Prize, đồng thời giúp ngôi sao Israel Elejalde thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Phim Malaysia - Redha - đoạt Special Festival Prize (Giải đặc biệt vì giá trị xã hội) đồng thời giúp nữ diễn viên June Lojong được vinh danh là "Nữ chính xuất sắc". Đạo diễn Pháp - Camille Fontaine - được trao giải Special Jury Prize cho phim By Accident.

WPFF là liên hoan dành cho những tác phẩm lần đầu công chiếu ra thế giới. Tiệc điện ảnh này do Hội đồng phát triển điện ảnh Philippines đồng tổ chức với Trung tâm điện ảnh Cinematheque Manila và Đại sứ quán của 60 quốc gia - vùng lãnh thổ gửi phim tranh giải. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 29/6 đến hết ngày 10/7.

Năm nay là lần thứ ba WPFF được tổ chức. Ngoài hạng mục tranh giải cho phim quốc tế, liên hoan còn có ba hạng mục khác là Filipino New Cinema, Intercontinental và Asian Skies.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội điện ảnh, tám phim Việt Nam được giới thiệu trong hạng mục The Country of Honor gồm Trên đỉnh bình yên, Mỹ nhân, Nhà tiên tri, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Những đứa con của làng, Trúng số, 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy và Nước 2030.

Vũ Văn Việt