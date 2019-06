Angelina Jolie dẫn các con đi mua quà sinh nhật cho mình

Minh tinh cùng ba con gái mua sắm tại Los Angeles (Mỹ) chiều 2/6.

Theo Hollywood Life, Angelina Jolie mới trở về nhà ở Los Angeles sau khi quay bộ phim To Those Who Wish Me Dead tại bang New Mexico (Mỹ). Minh tinh dành ngày nghỉ đưa các con đi ăn nhà hàng và mua sắm. Các con của Angelina tìm kiếm quà sinh nhật cho cô, người tròn 44 tuổi vào ngày 4/6.

Angelina cùng Shiloh (trái), Vivienne (giữa) và Zahara (phải) trên đường phố Los Angeles hôm 2/6. Ảnh: Hollywood Life.

Cô đưa các con vào cửa hàng bán đồ điện tử và để lũ trẻ tự do tìm món đồ yêu thích. Thợ săn ảnh ghi lại hình bốn mẹ con cười nói vui vẻ suốt buổi chiều.

Vivienne (10 tuổi) luôn nắm chặt quai túi xách của mẹ vì sợ đi lạc. Ảnh: Hollywood Life.

Sau khi chấm dứt quan hệ vợ chồng với Brad Pitt, Angelina dành nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc các con. Bên cạnh bộ phim To Those Who Wish Me Dead đang hoàn thiện, cô cũng chuẩn bị tham gia chiến dịch quảng bá phim Maleficent phần hai, ra mắt vào tháng 10 tới.

Angelina và Brad Pitt chung sống từ năm 2005, kết hôn tháng 8/2014 và có sáu con chung (ba con đẻ, ba con nuôi). Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Vụ ly dị kéo dài vì hai người không thỏa thuận được các điều khoản chia tài sản và nuôi con. Tháng 4, cặp Brangelina được tòa đồng ý khôi phục tình trạng độc thân. Angelina Jolie và Brad Pitt xin tòa chia vụ ly hôn thành hai phần: chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con.

Các con của Angelina Jolie và Brad Pitt Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Đạt Phan (theo Hollywood Life)