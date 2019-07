Con trai Robin Williams: 'Chúng tôi bất lực trước nỗi đau cuối đời của cha'

Zak Williams cho biết tài tử kín tiếng về tình hình sức khỏe, tự tử khiến người thân bất ngờ.

Ngày 21/7, Zak Williams - con trai Robin Williams xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain, chia sẻ về cái chết của cha năm 2014, nhân kỷ niệm 68 năm ngày sinh tài tử. "Tôi cảm thấy bất lực trước nỗi đau của cha trong những ngày tháng cuối. Gia đình đều yêu thương ông nhưng không biết cách nào giúp ông khuây khỏa", Zak nói và bày tỏ hối hận vì không đến thăm cha thường xuyên hơn.

Zak Williams (phải) chụp ảnh cùng cha. Ảnh: Hello Magazine.

Sức khỏe Robin Williams suy giảm, tâm lý bất ổn trước khi tự tử. Theo Zak, các thành viên trong gia đình đều thấy biểu hiện bất thường dù ông kín tiếng về tình trạng sức khỏe. Từ năm 2013, Robin gặp nhiều triệu chứng như co thắt dạ dày, khó tiêu và táo bón. Tài tử bị suy giảm khả năng thị giác, mắc chứng khó tiểu tiện và thường xuyên mất ngủ. Các bác sĩ chẩn đoán ông trầm cảm và mắc chứng sa sút trí tuệ do thể Lewy - hậu quả của việc sử dụng thuốc an thần Propofol (loại thuốc đã gây ra cái chết của Michael Jackson) trong thời gian dài. Robin từng sử dụng thuốc khi trải qua ca phẫu thuật thay van tim năm 2009. Vợ thứ ba của Robin - bà Susan Schneider - từng kể cuối đời họ ngủ riêng do ông thường mất ngủ, gặp ảo giác. Trước khi Robin tự tử hai tuần, bà phát hiện ông tự đập đầu vào cửa nhà tắm nhiều lần.

Những năm tháng cuối đời, Robin Williams sống với Susan Schneider - tại Tiburon, bang California (Mỹ). Zak cho biết cha từng đến San Francisco thăm anh ít ngày trước khi tự tử. "Trông ông không thoải mái. Tôi mời cha ở lại chơi ít ngày nhưng ông từ chối". Robin trở về nhà riêng ngay trong đêm. Anh không ngờ đó cũng là lần cuối được gặp cha. Rạng sáng 11/8/2014, diễn viên treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Robin Williams trong phim 'Dead Poets Society' Robin Williams trong vai thầy giáo John Keating, phim "Dead Poets Society".

Zak tự hào vì trước khi mất, Robin vẫn cống hiến cho khán giả. "Điều khó khăn nhất với gia đình là chứng kiến ông làm việc dù bản thân đang phải chịu nhiều đau đớn về tinh thần và thể xác. Tôi càng thêm yêu và ngưỡng mộ cha vì quyết định đó", Zak nói. Hai tháng trước khi tự tử, tài tử hoàn thành vai diễn cuối cùng trong series The Crazy Ones.

Robin Williams sinh ngày 21/7/1951 tại Chicago, Mỹ. Lúc đó, cha mẹ ông đều ở tuổi trung niên và có con riêng từ các cuộc hôn nhân trước. Từ nhỏ, gia đình ông di chuyển liên tục và ông thường xuyên phải làm quen với môi trường mới. Có ngoại hình lùn và béo, Robin ít bạn bè. Khi học trung học, ông học diễn kịch câm và bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Gần 50 năm trong nghề, Robin từng bốn lần được đề cử Oscar và một lần nhận tượng vàng cho vai phụ xuất sắc với phim Good Will Hunting. Năm 2015, tài tử được tờ Business Insider bình chọn là người vui tính nhất thế giới. Robin ba lần kết hôn và có ba con. Tài tử từng có tiền sử lạm dụng ma túy và rượu khi còn trẻ.

