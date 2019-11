Chris Evans thường nghĩ đến chuyện giải nghệ

Tài tử Chris Evans cho biết yêu diễn xuất nhưng luôn muốn giải nghệ vì điện ảnh ngày càng hiếm tác phẩm mới lạ, độc đáo.

Ngày 12/11, nam diễn viên nói với Variety: "Cứ vài tháng, tôi lại nghĩ đến việc giải nghệ. Diễn xuất trở thành cuộc sống của tôi suốt thập kỷ qua. Tôi luôn tìm cách thoát khỏi ngành dù yêu công việc". Chris cho rằng các tác phẩm điện ảnh hiện bị ảnh hưởng quá nhiều từ ý kiến của các hãng, khiến những người làm nghệ thuật mất tự do sáng tạo.

Tài tử Chris Evans. Ảnh: Variety.

Tài tử cũng thử sức với vai trò đạo diễn nhưng thú nhận không đủ dũng cảm để tập trung sáng tác. "Điều khó nhất là tìm được chất liệu mới. Khi tìm thấy một kịch bản chưa hoàn chỉnh, tôi thường cố gắng sửa và hoàn thiện nó. Nhưng nhìn lại, các bộ phim tôi đạo diễn chưa khai thác hết tiềm năng của kịch bản. Tôi luôn hy vọng phát triển các tác phẩm vượt sức mong đợi", Chris cho biết.

Chris Evans là một trong những diễn viên thành công nhất đi lên từ loạt phim siêu anh hùng của Marvels. Anh kiếm được khoản thù lao hậu hĩnh lên tới 15 triệu USD chưa tính phần trăm doanh thu với Avengers: Endgame. Đây là bước nhảy vọt nếu so với khoản tiền cát-xê 300 ngàn USD anh được nhận khi tham gia bộ phim Captain America đầu tiên năm 2011.

Sau chặng đường dài với Marvel, Chris Evans sẽ góp mặt trong phim trinh thám tội phạm Knives Out của đạo diễn Rian Johnson dự kiến phát hành cuối tháng 11. Bên cạnh đó, nam diễn viên sẽ thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Defending Jacob do Apple TV+ sản xuất dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Anh cũng từng đạo diễn phim tình cảm Before We Go năm 2014. Bộ phim đem về doanh thu khiêm tốn 37.000 USD, chỉ bằng 0,01% tiền bán vé của Avengers trong tuần đầu tiên ra mắt.

Knives Out Trailer "Knives Out". Video: Youtube.

