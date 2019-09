Doanh nhân Hà Tôn Đức mua tặng Diễm My chiếc nhẫn kim cương cỡ đại, giá khoảng 5 tỷ đồng làm quà kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Diễm My đi sắm nhẫn cùng người quản lý - anh Huy Cận - tại một cửa hàng trang sức ở TP HCM cách đây vài ngày. Chị chọn nhẫn kim cương nặng gần 5 carat, được cấp giấy chứng nhận bởi GIA (Viện ngọc học của Mỹ), có giá 219.000 USD. Diễm My nhớ lại khi cả hai kết hôn năm 1994, chồng chị không quá giàu có nhưng vẫn cố gắng tặng vợ chiếc nhẫn kim cương 9 ly.

Chồng tặng Diễm My nhẫn kim cương hơn 5 tỷ đồng Diễm My sắm nhẫn kim cương. Video: H.C.

Nữ diễn viên chia sẻ chị hồi hộp chờ đến buổi tiệc kỷ niệm 25 năm ngày cưới tại một khách sạn năm sao ở TP HCM. Hai vợ chồng mời khoảng 20 người để bảo đảm riêng tư. Dresscode (quy định về trang phục) cho khách nữ là váy trắng, khách nam là vest đen. Diễm My cho biết đã đưa chồng đi chọn bộ vest hàng hiệu để diện trong tiệc. Trước đó, cả hai đã thực hiện bộ ảnh với chiếc váy cưới cách đây 25 năm, được ông xã chị - doanh nhân Hà Tôn Đức - mua tặng từ Mỹ.

Doanh nhân Hà Tôn Đức chụp ảnh cưới cùng vợ. Ảnh: D.M.

Diễm My năm nay 57 tuổi. Vợ chồng chị đang sống trong căn biệt thự với khuôn viên rộng 3.000 mét vuông tại Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Trong 25 năm chung sống, họ ít cãi nhau. Doanh nhân Hà Tôn Đức thấu hiểu công việc của vợ và ủng hộ chị tiếp tục theo nghề. Những khi rảnh rỗi, anh đưa vợ đi sự kiện. Con gái lớn của họ - Thùy My - đang học ở Mỹ về ngành truyền thông. Con gái thứ hai - Quế My - là sinh viên năm nhất, học về lĩnh vực sản xuất phim.

Vân An