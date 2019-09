Vợ chồng Diễm My sắp kỷ niệm 25 năm cưới

Diễn viên Diễm My thực hiện bộ ảnh mới với chiếc váy cưới cách đây 25 năm, được ông xã chị - doanh nhân Hà Tôn Đức - mua tặng.

Khoác lên mình bộ váy và chụp ảnh cùng chồng, Diễm My xúc động nghĩ về chặng đường đã qua. "Bộ váy có ý nghĩa đặc biệt vì được chồng tôi cầm từ Mỹ về cùng chiếc lúp cài đầu. Tôi đã giữ gìn nó cẩn thận. Khi mặc lại, chiếc váy vẫn vừa vặn và mới nguyên", chị nói. Bộ ảnh sẽ ra mắt trước ngày 29/9, tiệc kỷ niệm 25 năm cưới của họ.

Diễm My chia sẻ hình ảnh vợ chồng trong trang phục cưới 25 năm trước (trái) và hiện tại.

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở TP HCM với khoảng 20 người để bảo đảm riêng tư. Dresscode (quy định về trang phục) cho khách nữ là váy trắng, khách nam là vest đen. Diễm My cũng đưa chồng đi may bộ vest mới để diện trong sự kiện.

Diễn viên Diễm My năm nay 57 tuổi. Vợ chồng chị đang sống trong căn biệt thự với khuôn viên rộng 3.000 mét vuông tại Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Diễm My cho biết chị hạnh phúc khi có một mái ấm đủ đầy. Con gái lớn của nữ diễn viên - Thùy My - đang học về ngành truyền thông còn Quế My là sinh viên năm nhất, học về lĩnh vực sản xuất phim ảnh, đều ở Mỹ.

Diễm My và chồng từng có ba năm yêu đương trước khi kết hôn năm 1994. Khi ấy, chị đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, được nhiều đại gia theo đuổi. Chị phải lòng anh Hà Tôn Đức, Việt kiều mới từ Mỹ về và không biết chị là người nổi tiếng. Họ thành đôi sau khi người đẹp chủ động tán tỉnh anh.

Diễm My mặc váy hồng trong tiệc sinh nhật Chồng hôn Diễm My trong tiệc sinh nhật năm 2018.

Vân An