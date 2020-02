Chồng cũ mừng sinh nhật Jennifer Aniston

Diễn viên Justin Theroux gửi lời mừng sinh nhật tuổi 51 vợ cũ Jennifer Aniston, chúc cô một năm thành công.

Ngày 11/2, Justin đăng lời chúc trên mạng xã hội cùng bức ảnh của vợ cũ kèm biểu tượng trái tim, viết: "Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ dữ dội. Yêu dữ dội, tốt bụng dữ dội và hài hước dữ dội". Cùng Justin, nhiều bạn bè của Jennifer như diễn viên Courteney Cox, người mẫu Hailey Baldwin, ca sĩ Mariah Carey cũng gửi lời chúc mừng.

Jennifer Aniston chụp ảnh mừng tuổi 51. Ảnh: Interview Magazine.

Justin và Jennifer ly dị cuối năm 2017 sau hơn sáu năm yêu, duy trì tình bạn sau chia tay. Nam diễn viên thường xuất hiện tại các bữa tiệc của vợ cũ, luôn ủng hộ cô trong công việc, cuộc sống. Theo People, không có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng Jennifer Aniston. Một số nguồn tin nói họ chia tay vì cô không muốn có con và còn tình cảm với chồng cũ, Brad Pitt. Jennifer Aniston từng đệ đơn ly hôn Brad tháng 10/2005, sau 5 năm chung sống. Hai người gần đây làm lành, trở lại làm bạn.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng tại A Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Jennifer Aniston - The Morning Show trailer Jennifer Aniston trong "The Morning Show". Video: Apple.

Đạt Phan (theo People)