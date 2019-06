Năm 2012, anh được nhiều người biết đến khi đóng vai thái giám Do Chi San trong Hoàng tử gác mái. Đạo diễn Shin Yoon Sub khen Woo Sik ấn tượng khi giả gái ở thời cổ đại (trái) và ngoại hình láu cá khi xuyên không đến hiện đại (phải). Sau tác phẩm này, anh đóng nhiều vai phụ trong loạt phim Secretly, Greatly, Who Are You?, Định mệnh anh yêu em...