Chí Nhân: 'Tôi độc thân'

Vài ngày trước, Chí Nhân đi ăn với một người bạn gái và bị chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội.

- Cuộc sống của anh hiện thế nào sau ly hôn bốn năm?

- Tôi sống cùng bố mẹ, cuối tuần, tôi dành toàn bộ thời gian cho con trai. Tôi hiện khá bận rộn vì cùng lúc hoàn thành công việc chính ở Nhà hát Kịch Hà Nội, đóng phim, làm MC, thu nhập vừa đủ để trang trải cuộc sống. Tôi hạnh phúc vì được làm việc, cống hiến trong lĩnh vực yêu thích.

- Chuyện tình cảm của anh giờ ra sao?

- Tôi đang độc thân, chưa có ý định tìm hiểu ai. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bị một bộ phận công chúng soi mói đời tư thái quá. Vài ngày trước, tôi đi ăn cùng một người bạn gái và con trai. Họ chụp ảnh và nói đó là người yêu mới của tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Sự việc ảnh hưởng đến tôi và cô bạn kia rất nhiều. Tôi đã gặp người đăng bức ảnh, nói chuyện với họ và nhận được lời xin lỗi. Tôi giờ không chỉ bảo vệ mình mà còn cần bảo vệ con trai, tránh để bé lớn lên giữa những thông tin sai lệch về bố.

Diễn viên Chí Nhân. Ảnh: VFC.

- Vậy quan hệ của anh với MC Minh Hà - người anh vướng tin đồn ngoại tình bốn năm trước - thế nào?

- Tôi với Minh Hà cũng là bạn bè bình thường, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hẹn hò với người kia, tất cả là do khán giả tự suy diễn. Trước đây, tôi và Hà có nhiều dự án hợp tác nên hay xuất hiện cùng nhau. Hiện hai đứa không còn cộng tác nên ít gặp gỡ.

Vì tin đồn ngoại tình, tôi từng trải qua thời gian khó khăn. Nhiều người tấn công Facebook cá nhân của tôi, để lại nhiều bình luận thô tục, xúc phạm. Họ thậm chí làm phiền cả người thân, bạn bè của tôi. Tôi giữ tinh thần bằng cách hạn chế đọc những bình luận đó. Tôi là đàn ông nên bản lĩnh vững vàng hơn phụ nữ, dần dà, tôi trở nên chai sạn trước mọi điều tiếng.

Chí Nhân và Minh Hà từng đóng chung phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Lựa chọn cuối cùng". Ảnh: VFC.

- Vài tháng trước, anh từng nói vợ cũ - diễn viên Thu Quỳnh - là người giả tạo khi chung sống. Chia sẻ này ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa hai người?

- Tôi là người thẳng thắn, không biết nói dối. Tôi chưa bao giờ hối hận với những gì mình chia sẻ, mặc dù sự thật thường khó nghe, dễ mất lòng. Chúng tôi hiện giữ quan hệ bình thường bởi mục tiêu chung là chăm sóc bé Be. Tôi không can thiệp, quan tâm đến đời sống riêng tư của Quỳnh và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi khá rành mạch, quá khứ là quá khứ. Cả hai không bao giờ đi chơi chung với Be. Mọi liên lạc chỉ xoay quanh chuyện học hành, sức khỏe của con. Con cũng rất hiểu chuyện, không bao giờ đòi đi cùng cả bố và mẹ.

- Không ở gần con nhiều, anh làm gì để vun đắp tình cảm với bé?

- Dù bận rộn đến mấy, tôi luôn dành trọn thời gian cuối tuần cho con. Việc giáo dục, uốn nắn một đứa trẻ cần thời gian, sự kiên nhẫn. Ở tuổi lên bốn, trẻ em rất nhạy cảm. Tôi không bao giờ quát mắng Be mà chọn cách lắng nghe, trò chuyện với con. Tôi chưa từng ép con phải thế này thế kia mà thường giải thích mỗi khi bé làm sai.

- Công việc của anh thời gian tới thế nào?

- Tôi đóng Trần Bạt, con trai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) trong phim truyền hình Sinh tử sắp phát sóng. Sinh ra trong gia đình có gia thế, anh ta được nâng đỡ, đảm nhiệm vị trí quan trọng trong bộ máy quan chức, có quan hệ tình ái với Trinh (Quỳnh Nga). Lâu nay, tôi thường đóng vai chính diện trong các phim tâm lý, tình cảm. Tôi mong vai diễn mang đến màu sắc mới mẻ cho khán giả.

Chí Nhân: 'Tôi đang độc thân' Chí Nhân (vai Trần Bạt) và Quỳnh Nga (vai Trinh) trong phim "Sinh tử". Video: VFC.

Nhiều người băn khoăn khi tôi nhận vai bởi cho rằng anh Việt Anh đã quá thành công với những nhân vật công tử ăn chơi như Cao Thanh Lâm (Chạy án), Phan Hải (Người phán xử)... Tôi không ngại bị so sánh với đàn anh bởi mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Hơn nữa, anh Việt Anh hiện quá tuổi đóng cậu ấm rồi.

Tôi cũng có nhiều cảnh tình cảm với Quỳnh Nga (vai Trinh). Ngay lần đầu gặp gỡ, chúng tôi chưa quen biết gì nhau, tổ sản xuất đã sắp xếp hai anh em đóng cảnh hôn, khiến cả hai bối rối. Tôi may mắn chỉ cần thực hiện cảnh này trong một đúp. Tôi rất ngại đóng cảnh nóng trên phim bởi phải diễn ngọt trước êkíp vài chục người. Trong khi đó, đạo diễn - NSND Khải Hưng là người nóng tính, yêu cầu cao.

Chí Nhân sinh năm 1988 ở Hà Nội, được khán giả biết đến qua các phim truyền hình Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Giọt nước rơi, Hôn Nhân trong ngõ hẹp, Những cô gái trong thành phố... Anh hiện công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Chí Nhân kết hôn với Thu Quỳnh - bạn diễn trong phim Sống cùng lịch sử - hồi tháng 2/2014. Anh ly hôn vợ cuối năm 2015, khi vướng tin đồn ngoại tình với MC Minh Hà.

Hà Thu