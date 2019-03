Ám ảnh sau một lần đổ vỡ hôn nhân, người đẹp Hong Kong không muốn đi bước nữa.

Châu Hải My gần đây nhận nhiều sự quan tâm khi đóng Diệt Tuyệt Sư Thái trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019. Nhân vật này võ công cao cường, tính tình cứng nhắc, giáo điều. Nữ diễn viên được khen ngợi bởi phong thái, khí chất lạnh lùng khi thể hiện nhân vật, được mệnh danh "Diệt Tuyệt Sư Thái đẹp nhất" qua các phiên bản. Ở tuổi ngũ tuần, Châu Hải My chủ yếu đóng vai phụ trong các phim truyền hình. Từ năm 2018, cô ít tham gia sự kiện. Trước đây thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường trên Weibo song tháng 8/2018, Hải My thông báo ngừng sử dụng mạng xã hội.

Châu Hải My Diệt Tuyệt Sư Thái Châu Hải My trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2019.

Nữ diễn viên thổ lộ là nghệ sĩ, cô nhận vô số lời tán dương lẫn lăng mạ từ những người xa lạ trên Weibo. Trong đó, nhiều ý kiến chê ngoại hình Hải My: "Răng của cô trông ghê quá, đi sửa đi", "Chị đừng đóng phim nữa, già rồi"... Còn có các ý kiến xoáy vào chuyện Châu Hải My không kết hôn và sinh con. Không muốn để tâm lý bị ảnh hưởng, Hải My xa lánh mạng xã hội với khao khát tự do tự tại.

"Tôi yêu tự do, không thích bị người khác quản lý, vì thế thấy hôn nhân không cần thiết. Hơn nữa, tôi không muốn có em bé", Châu Hải My nói trên Elle (Hong Kong). Diễn viên giải thích từ trẻ đã quyết định không làm mẹ, một phần vì mắc chứng tiểu cầu quá thấp. Bác sĩ khuyến cáo nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu mang thai.

Châu Hải My ở tuổi 53. Cô là biểu tượng nhan sắc Hong Kong một thời, từng đóng các phim ăn khách "Mạt đại hoàng tôn", "Ỷ Thiên Đồ Long ký", "Mối tình nồng thắm"...

Châu Hải My hiện độc thân sau nhiều mối tình. Diễn viên cho biết tận hưởng độc thân. Gia đình không ép buộc, thúc giục cô kết hôn. Năm 2016, người đẹp chia tay một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi, sau 12 năm chung sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hải My nhiều lần khẳng định hôn nhân không phải đích đến khi cô hẹn hò, người đẹp chỉ muốn đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Vì thế, cô trên 10 lần từ chối cầu hôn của bạn trai. Người đẹp chia tay cũng vì không muốn kết hôn.

Trên QQ, Hải My từng tâm sự đổ vỡ hôn nhân thời trẻ khiến cô không còn tin vào cuộc sống gia đình. Năm 19 tuổi, Hải My bén duyên tài tử Lữ Lương Vỹ khi đóng chung phim Tiểu đảo phong vân. Năm 22 tuổi, họ bí mật đăng ký kết hôn ở Mỹ, hôn nhân chỉ kéo dài vài tháng.

Châu Hải My và Lữ Lương Vỹ.

Tài tử họ Lữ từng tiết lộ anh và Hải My trúng tiếng sét ái tình. "Nhưng khi kết hôn, chúng tôi đều quá trẻ, thiếu sự bao dung và thông cảm cho nhau. Chúng tôi đều không muốn làm tổn thương nhau, chỉ trách lúc đó chưa hiểu thế nào là yêu", Lữ Lương Vỹ nói trên Sohu về lý do ly hôn.

