Dù được hát một ca khúc tiếng Anh, David Bryan thua Hoài Nam ở vòng đối đầu.

Chàng trai Anh chinh phục bốn huấn luyện viên Giọng hát Việt

Tập bảy chương trình The Voice phát sóng tối 26/5. David Bryan - ca sĩ người Anh từng được bốn huấn luyện viên lựa chọn ở vòng giấu mặt - bắt cặp cùng Hoài Nam. Huấn luyện viên Tuấn Hưng chọn cho họ bài I'm not the only one của Sam Smith.

Tuấn Ngọc, Thanh Hà nhận xét David có chất giọng cao, khỏe, trội hơn trong phần trình diễn còn Hồ Hoài Anh cho rằng Hoài Nam có cách xử lý tinh tế, giàu cảm xúc. Tuấn Hưng chọn Hoài Nam đi tiếp. Trên Youtube, nhiều khán giả bình luận thích phần thể hiện của David hơn, chia buồn với anh vì kết quả và cảm ơn ca sĩ đã tham gia chương trình.

Chàng trai Anh dừng bước ở Giọng hát Việt Tiết mục của David Bryan và Hoài Nam.

David năm nay 34 tuổi, từng là thành viên ban nhạc Hotel FM của Romania. Năm 2010, nhóm anh từng dự thi Eurovision của Romania nhưng bị loại sớm. Một năm sau, họ vô địch cuộc thi, dự Eurovision châu Âu và đứng thứ 17. Sau cuộc thi, David rời nhóm, hoạt động từ thiện ở nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nepal và mới sang Việt Nam ba tháng. Anh tâm sự ước mơ ca hát thôi thúc anh đăng ký tham gia Giọng hát Việt.

Thí sinh David Bryan.

Lâm Bảo Ngọc - Nguyễn Cathy - cặp đấu còn lại trong đội Tuấn Hưng - hát Maria. Tuấn Ngọc, Hồ Hoài Anh, Thanh Hà cho rằng huấn luyện viên đã chọn một tiết mục khó, quá sức thí sinh. Tuấn Hưng cũng thừa nhận anh chia bè, câu chưa tốt. Huấn luyện viên chọn Lâm Bảo Ngọc đi tiếp vì đánh giá cô có tiềm năng hơn.

Bích Tuyết - Bảo Yến đội Thanh Hà hát bản mash-up Muộn màng là từ lúc - Ai khóc nỗi đau này. Hai thí sinh được các huấn luyện viên nhận xét có ngoại hình sáng, giọng hát tốt, cách xử lý hay. Cuối cùng, Thanh Hà chọn Bích Tuyết chiến thắng.

Quỳnh Dao - Duy Đạt đội Tuấn Ngọc hát mash-up Vài phút trước - Ta còn yêu nhau. Tuấn Hưng nhận xét đây là màn song ca xuất sắc của cuộc thi. Thanh Hà cho rằng cặp thí sinh thể hiện chuyên nghiệp, ngang sức ngang tài. Tuấn Ngọc chọn Quỳnh Dao đi tiếp trong khi Tuấn Hưng bấm cứu Duy Đạt.

Chí Bảo - Trần Hồng Liên - cặp đấu còn lại của đội Tuấn Ngọc - hát Rewrie the star - ca khúc nhạc phim The Greatest Showman. Hồ Hoài Anh khen hai thí sinh có giọng tốt, Tuấn Hưng nhận xét cả hai hát mượt mà, ăn ý. Tuấn Ngọc bày tỏ thấy khó khăn vì hai thí sinh "mỗi người một vẻ". Cuối cùng, anh chọn Chí Bảo vì giọng hát trội hơn. Tập 8 chương trình Giọng hát Việt sẽ phát sóng tối 2/6.

Hà Thu