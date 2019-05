Thanh Hà chiếm ưu thế trong tập đầu Giọng hát Việt

Nữ huấn luyện viên chọn được nhiều giọng ca có ngoại hình sáng, giọng hát hay về đội.

Tuấn Ngọc, Thanh Hà làm huấn luyện viên Giọng hát Việt

The Voice - Giọng hát Việt mùa mới phát sóng tối 14/4. Chương trình năm nay là cuộc đua của bốn giám khảo Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh. Cuộc thi có luật mới cho phép các nhóm nhạc tham gia. Ở vòng giấu mặt, Hồ Hoài Anh được phép nhìn về sân khấu trong khi ba huấn luyện viên còn lại không biết mặt thí sinh. Tuy nhiên, các giọng ca chỉ được về đội Hồ Hoài Anh khi Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hồ Hoài Anh không lựa chọn. Ban tổ chức hy vọng những nét mới tạo tính hấp dẫn cho chương trình.

Nhóm Lovely Boys hát biểu diễn ở Giọng hát Việt 2019 Nhóm Lovely Boys hát biểu diễn ở Giọng hát Việt 2019.

Nhóm Lovely Boys nổi bật trong tập đầu tiên. Họ gồm bốn thành viên: Đức Trí, Đức Toàn, Minh Huy, Quang Hiếu, được Lưu Thiên Hương ghép lại. Thể hiện bản mash-up Một đêm say - Mượn rượu tỏ tình, nhóm khiến nhiều khán giả hào hứng nhún nhảy. Ba huấn luyện viên Tuấn Hưng, Thanh Hà, Tuấn Ngọc đều bấm nút chọn để quay lại. Cuối tiết mục, Thanh Hà còn đứng lên nhảy múa cùng nhóm. Hồ Hoài Anh nhận xét giọng hát của từng thành viên đều hay. Tuấn Ngọc đánh giá nhóm giữ hơi tốt khi vừa hát vừa nhảy, bè chuẩn, hài hòa. Thanh Hà khen tiết mục "đã tai, đã mắt". Lovely Boys chọn về đội Thanh Hà.

Thanh Hà là huấn luyện viên nữ duy nhất của The Voice 2019.

Một tiết mục gây chú ý khác là When I Was Your Man của Bùi Tuấn Anh. Ngay từ những câu hát đầu tiên, giọng ca 19 tuổi đến từ TP HCM nhanh chóng được Tuấn Hưng và Tuấn Ngọc bấm chọn. Sau đó, Thanh Hà cũng quay ghế lại để giành thí sinh và chiến thắng. Các giám khảo khen Tuấn Anh có giọng hát dày, xử lý tinh tế, giàu cảm xúc. Cuối tiết mục, Tuấn Anh tâm sự anh dành tặng ca khúc cho người mẹ đang ở nước ngoài và kể bố anh từng đối xử không tốt với mẹ. Xuất hiện trên sân khấu, bố Tuấn Anh nghẹn ngào xin lỗi vợ con.

Sau tập đầu, đội Thanh Hà còn có Đinh Bảo Yến - giọng ca 25 tuổi đến từ TP HCM. Là diễn viên tự do nhưng Hải Yến mơ ước làm ca sĩ. Thể hiện ca khúc Em ngày xưa khác rồi, Bảo Yến được Tuấn Hưng, Thanh Hà, Tuấn Ngọc cùng bấm nút chọn. Thanh Hà khen cô có tố chất trở thành quán quân. Nữ giám khảo còn lên sân khấu song ca với Bảo Yến bài Sợ yêu.

Bốn huấn luyện của mùa giải năm nay gồm: Hồ Hoài Anh, Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Tuấn Hưng (từ trái sang).

Tậo một còn có sự xuất hiện của Đỗ Hoài Nam, Nguyễn Thanh Long (đội Tuấn Hưng), Hoàng Đức Thịnh, Trần Duy Đạt (đội Tuấn Ngọc), Nguyễn Cát Tiên, Nguyễn Tùng Hiếu, Nguyễn Khánh Linh (đội Hồ Hoài Anh). Nguyễn Ngọc Lượng và Kiều Phan Quốc Lân không được huấn luyện viên nào chọn. Tập hai của chương trình sẽ phát sóng vào ngày 21/4.

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được phát sóng lần đầu năm 2012. Trải qua bốn mùa, chương trình tìm được ra các quán quân là Hương Tràm (huấn luyện viên Thu Minh), Thảo My (huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Đức Phúc (huấn luyện viên Mỹ Tâm), Ali Hoàng Dương (huấn luyện viên Thu Minh), Ngọc Ánh (huấn luyện viên Noo Phước Thịnh). Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung, Tuấn Hưng... từng ngồi ghế nóng.

Hà Thu