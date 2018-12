Chân Tử Đan phò tá mỹ nhân Felicity Jones trong 'Rogue One'

Chân Tử Đan bị mù, Khương Văn làm thích khách trong 'Star Wars' ngoại truyện / Chân Tử Đan miệt mài luyện cơ bắp để đóng phim hành động

Hãng Disney công bố trailer thứ hai phim Rogue One: A Star Wars Story hôm 13/10, thu hút hơn sáu triệu lượt người xem trên Youtube sau gần một ngày.

Đoạn video mô tả thêm nhiều chi tiết về diễn biến cốt truyện. Tác phẩm kể về một nữ anh hùng trẻ dẫn dắt nhóm quân nổi dậy đa sắc tộc đi đánh cắp mô hình thiết kế vũ khí mới của trùm ác nhân Death Star. Trong khi Felicity Jones vào vai nữ anh hùng trẻ, Chân Tử Đan vào vai chiến binh mù ở dưới trướng của mỹ nhân Anh sinh năm 1983.

Felicity Jones là nữ anh hùng trong phim mới.

Đoạn phim bắt đầu bằng quá khứ của nhân vật nữ anh hùng khi cha cô bị quân đoàn ác nhân bắt ngay trước mắt. Lớn lên, cô nuôi lòng căm thù với hắc nhân Death Star. Khi cả thiên hà bị kìm kẹp, những người kháng chiến bị truy nã và gọi là phiến quân, cô sẵn sàng khẳng định: "Tôi là phiến quân". Khi kế hoạch đi đánh cắp bản thiết kế vũ khí mới gặp nhiều khó khăn, cô đốc thúc mọi người: "Chúng ta chỉ còn hy vọng".

Nhờ lòng quả quyết, nữ anh hùng trẻ thu phục được chiến binh mù do Chân Tử Đan đóng. Ông dùng gậy phép giết hàng chục binh lính Stormtrooper trong một trận càn.

Chân Tử Đan hóa võ sĩ mù.

Rogue One: A Star Wars Story là tập phim ăn theo đầu tiên của series Star Wars. Chuyện phim xảy ra giữa những sự kiện ở hai tập Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith và Star Wars: Episode IV – A New Hope. Đạo diễn Gareth Edwards (từng làm Godzilla) giữ vai trò tổng chỉ đạo. Phim viễn tưởng ghi hình ở Anh từ hồi tháng 8/2015 với ngân sách 160 triệu USD.

Ngoài Felicity Jones và Chân Tử Đan, tác phẩm quy tụ Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Khương Văn và Forest Whitaker.

Rogue One dự kiến ra rạp Bắc Mỹ và Việt Nam vào 16/12.

