'Cats' nhận Mâm Xôi Vàng

Tác phẩm nhạc kịch "Cats" nhận sáu giải Mâm Xôi Vàng - sự kiện chế giễu các phim dở.

Ngày 16/3, tác phẩm của Tom Hooper bị gọi tên ở hạng mục phim, đạo diễn, nam phụ, nữ phụ, bộ đôi màn ảnh và kịch bản tệ nhất. Cats dựa trên vở nhạc kịch lừng danh cùng tên, quy tụ nhiều tên tuổi như Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift và Rebel Wilson nhưng bị chê "thảm họa".

* Kết quả Mâm Xôi Vàng lần 40

Chỉ 20% giới phê bình chấm phim điểm tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó nhiều cây bút chỉ trích chuyện kỹ xảo biến các diễn viên thành sinh vật nửa người nửa mèo kỳ dị. Có kinh phí 95 triệu USD, Cats chỉ thu 71,5 triệu USD toàn cầu, trở thành "bom xịt" cuối năm 2019. Tác phẩm là dấu mốc buồn trong sự nghiệp nhà làm phim kỳ cựu Tom Hooper. Ông nhận Mâm Xôi Vàng chín năm sau khi thắng Oscar đạo diễn, với The King's Speech (2010).

Phim "Cats" có Taylor Swift gây sốc với tạo hình người lai mèo Trailer phim. Video: youtube.

John Travolta bị xem là nam diễn viên tệ nhất năm qua với The Fanatic và Trading Paint, còn Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate) bị xướng tên ở hạng mục của nữ. Eddie Murphy nhận giải "Ngôi sao tái xuất sau thất bại" với Dolemite Is My Name. Danh hài Mỹ tìm lại phong độ trong tác phẩm tiểu sử, sau nhiều năm bị chê xuống dốc.

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên của Mỹ, ra đời năm 1981, để chế giễu các phim, diễn viên thất bại trong năm trước đó. Trái với thông lệ, giải năm nay không diễn ra trước lễ Oscar một ngày. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 3, nhưng sau đó bị hủy bỏ do Covid-19. Ban tổ chức công bố kết quả qua video trên Youtube, kết hợp châm biếm các ứng viên.

Ân Nguyễn