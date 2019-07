Cascadeur 'Fast & Furious 9' hôn mê sau tai nạn

Joe Watts được điều trị ở London (Anh) trong lúc tổ chức an toàn lao động nước này điều tra về sự cố phim trường.

Theo Variety, Joe thuộc tổ hai trong đoàn phim (second unit, thường quay các cảnh không có diễn viên chính hoặc phong cảnh). Anh không phải là người đóng thế cho Vin Diesel như một số tin đồn trước đó. Nam cascadeur bất tỉnh do chấn thương đầu sau cú ngã trên trường quay ở Leavesden (gần London, Anh) vào ngày 22/7.

Nhóm chính của đoàn phim tiếp tục ghi hình sau thời gian gián đoạn vì sự cố. Tuy nhiên, tổ hai vẫn chưa hoạt động lại. Health and Safety Executive - tổ chức an toàn lao động ở Anh - đang điều tra sự việc. Trước đó, cảnh sát cho biết sự việc là tai nạn lao động.

Joe Watts (phải) và bạn gái. Trên trang cá nhân, cô nói anh đã ổn định nhưng sau đó xóa bài đăng. Ảnh: Twitter.

Hãng Universal (sản xuất Fast & Furious 9) và Warner Bros. (công ty sở hữu xưởng phim ở Leavesden - địa điểm tai nạn) chưa phản hồi sự cố. Trên PA, Jason Statham - ngôi sao của loạt phim - chúc Joe sớm bình phục. "Thật đáng buồn khi có người bị thương. Các diễn viên đóng thế là người hùng thầm lặng, đối mặt hiểm nguy để những người khác có khoảnh khắc đẹp trên màn ảnh. Đó là hành động quên mình", tài tử Anh nói.

Joe Watts là giáo viên thể dục kiêm diễn viên đóng thế nhiều kinh nghiệm, từng tham gia Game of Thrones, Johnny English Strikes Again, Star Wars: The Last Jedi, Kingsman: The Golden Circle và Spider Man: Far From Home.

Ân Nguyễn