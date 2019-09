Cascadeur bị nạn ở trường quay 'Fast & Furious 9' qua nguy kịch

Ngày 8/8, gia đình Joe Watts (cascadeur "Fast & Furious 9") cho biết anh đã rời khu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở London (Anh).

"Dù Joe vẫn ở bệnh viện và còn một chặng đường dài nữa, anh đã rời khu ICU (dành cho bệnh nhân cần theo dõi, điều trị chặt chẽ). Các bác sĩ hài lòng với tiến triển của anh", gia đình và Tilly Powell (bạn gái Joe) cho biết trên Variety. Họ cảm ơn các nhân viên cấp cứu và bác sĩ, y tế đã kịp thời chăm sóc anh sau tai nạn ngày 22/7.

Joe Watts (phải) và bạn gái. Ảnh: Twitter.

Joe Watts hôn mê do chấn thương đầu sau cú ngã trên trường quay Fast & Furious 9 ở Leavesden (gần London, Anh) vào ngày 22/7. Nam cascadeur được đưa đến bệnh viện trong ngày. Quá trình sản xuất bom tấn dừng một ngày do sự cố. Cảnh sát kết luận đây là tai nạn lao động. Joe thuộc tổ hai trong đoàn phim (second unit, thường quay các cảnh không có diễn viên chính hoặc phong cảnh).

Vin Diesel và Charlize Theron trong "Fast & Furious 8". Ảnh: Universal.

Trên Variety, đại diện hãng Universal (làm Fast & Furious 9) chia sẻ: "Joe rất chuyên nghiệp và sự gắn bó của anh với ê-kíp truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi biết anh tiếp tục là nguồn cảm hứng trong quá trình hồi phục. Mọi người trong gia đình Fast & Furious chúc anh may mắn và sẽ hỗ trợ anh bằng mọi cách".

Joe Watts là giáo viên thể dục kiêm diễn viên đóng thế nhiều kinh nghiệm, từng tham gia Game of Thrones, Johnny English Strikes Again, Star Wars: The Last Jedi, Kingsman: The Golden Circle, Mission: Impossible 6 và Spider Man: Far From Home.

Fast & Furious 9 ghi hình ở Mỹ, Anh và Thái Lan, quy tụ diễn viên Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel và John Cena.

Ân Nguyễn