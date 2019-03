Calvin Klein ngừng sản xuất dòng thời trang ứng dụng

Hãng thời trang Mỹ tái cơ cấu tổ chức sau khi chấm dứt hợp tác cùng Raf Simons.

Theo New York Times, hãng thời trang Mỹ tuyên bố từ bỏ dòng thời trang ready to wear mang tên 205W39NYC. Ở tuần thời trang New York Thu Đông 2019 vừa qua, nhà mốt này cũng vắng bóng sau 25 năm liên tục trình diễn.

Một trong số thiết kế thuộc dòng 205W39NYC mùa Thu Đông 2018.

Sau khi Raf Simons bất ngờ chia tay Calvin Klein (CK) hồi tháng 12/2018, nhiều sự đảo lộn xảy ra ở hãng thời trang của Mỹ. Một cửa hàng lớn của hãng tại 654 Madison Avenue ở New York đóng cửa vào cuối năm ngoái. Tháng 1 năm nay, khoảng 100 nhân viên bị sa thải. Thương hiệu cũng quyết định đóng cửa văn phòng ở Milan (Italy). Một đại diện của hãng cho biết sau khi bỏ dòng 205W39NYC, sẽ có ít nhất 50 người nữa bị đuổi việc, trong đó có Michelle Kessler-Sanders - giám đốc dòng thời trang này. Ông Michelle sẽ tiếp tục công việc đến hết tháng 6 tới để hoàn tất việc đóng cửa các chi nhánh.

Calvin Klein Xuân Hè 2019 Thiết kế cuối cùng của Raf Simons dành cho Calvin Klein trong show Xuân Hè 2019.

205W39NYC được tạo ra dưới thời của Raf Simons khi nhà thiết kế người Bỉ về điều hành CK năm 2016. Raf Simons được các chuyên gia làng mốt đánh giá rất cao bởi thiết kế duy mỹ, giàu tính sáng tạo nghệ thuật. Ở CK, Simons đã giành được nhiều giải thưởng danh giá tại CFDA (Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ). Ông cũng là một trong số ít nhà thiết kế được mong đợi ở Tuần lễ thời trang New York. Tuy nhiên, 205W39NYC không mang lại doanh thu như kỳ vọng. Hãng vẫn chỉ thu được lợi nhuận từ các sản phẩm đồ lót và denim đặc trưng trước đây. Điều này dẫn đến hàng loạt mâu thuẫn nội bộ. Giám đốc điều hành hãng - Emanuel Chirico - bày tỏ sự thất vọng trước những định hướng mà Raf Simons đang áp dụng và sự ra đi của Simons là tất yếu.

Hiện Calvin Klein vẫn nỗ lực tìm giám đốc sáng tạo mới.

Họa Mi