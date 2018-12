Các thần tượng âm nhạc Mỹ ngày ấy - bây giờ

Khi trở thành American Idol mùa thứ sáu, Jordin Sparks mới là cô bé 17 tuổi, ăn mặc bụi bặm, giọng hát đầy nội lực. Cô là thí sinh trẻ nhất giành chiến thắng ở cuộc thi này. Cô ghi dấu ấn với ca khúc "No Air" song ca cùng Chris Brown và đứng vị trí thứ ba tại Billboard Hot 100. Jordin Sparks cũng từng xuất hiện cùng Whitney Houston vào năm 2012 trong bộ phim làm lại "Sparkle". Album mới nhất của Jordin Sparks mang tên "Right Here, Right Now" phát hành năm 2015.