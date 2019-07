Các series phim ra mắt trong tháng 7

Dự án siêu anh hùng "The Boys", hay phim "Harlots" kể về các nhà thổ ở Anh sẽ phát sóng tháng này.

Cry Me a Sad River (Dòng thời gian tươi đẹp)

Ngày chiếu: 1/7

Đơn vị: Hồ Nam

Loạt phim đánh dấu lần thứ ba Mã Thiên Vũ và Trịnh Sảng đóng cùng. Họ lần lượt hóa thân chàng trai Tề Minh và cô bạn Dịch Dao - bộ đôi là hàng xóm, lớn lên cùng nhau. Tề Minh luôn xem mình như anh trai, giúp Dịch Dao mỗi khi cô khó khăn. Tuy nhiên, gần ngày tốt nghiệp trung học, họ thổ lộ tình cảm và trải qua chuyện tình nhiều thăng trầm.

Stranger Things (mùa ba)

Ngày chiếu: 4/7

Đơn vị: Netflix

Thế giới lâm nguy trong mùa ba Stranger Things

Stranger Things là series nổi bật của Netflix vài năm qua, kể về nhóm trẻ đối mặt các hiện tượng siêu nhiên. Ở mùa ba, họ phát hiện quái vật Mind Flayer từ chiều không gian Upside Down đang tồn tại ở thị trấn Hawkins (Mỹ). Nó đang tìm vật chủ mới để có thể tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng. Phim quy tụ các diễn viên Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin.

Harlots (mùa ba)

Ngày chiếu: 10/7

Đơn vị: Hulu

Hai mùa đầu loạt phim được giới chuyên môn khen với lần lượt 94% và 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Phim lấy bối cảnh London (Anh) năm 1763, khi nhiều phụ nữ kiếm sống bằng nghề bán dâm. Những tú bà kiểm soát các nhà thổ trở thành người quyền lực, đồng thời đấu đá nhau khốc liệt. Nhân vật chính là Margaret Wells (Samantha Morton) - người muốn phát triển nhà thổ dành cho người bình dân của mình.

The Boys

Ngày chiếu: 26/7

Đơn vị: Amazon

Trailer The Boys

Loạt phim truyền hình Mỹ được chuyển thể từ truyện tranh The Boys của Garth Ennis và Darick Robertson. Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới giả tưởng khi siêu anh hùng thành các ngôi sao đại chúng, được hâm mộ quá mức và dần trở nên xấu xa. Một số người kết hợp thành nhóm The Boys để trừ khử các người hùng tha hóa. Phim quy tụ các ngôi sao Karl Urban, Elisabeth Shue, Erin Moriarty và Antony Starr.

Orange Is the New Black (mùa bảy - cuối cùng)

Ngày chiếu: 26/7

Đơn vị: Netflix

Orange Is the New Black là loạt phim quy tụ lượng fan đông đảo và đoạt bốn giải Emmy. Phim thuộc thể loại hài pha tâm lý, được biên kịch Jenji Kohan phát triển từ hồi ký Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison của Piper Kerman. Nhân vật chính trong phim là Piper Chapman (Taylor Schilling đóng) - một phụ nữ khá giả, đang sống ổn định thì bị kết tội 15 tháng tù do từng vận chuyển tiền buôn ma túy. Cô phải học cách sinh tồn trong nhà giam và dần kết thân những bạn tù khác.

Hotel Del Luna

Ngày chiếu: 13/7

Đơn vị: tvN

Trang Kdrama Kisses chọn dự án của biên kịch Hong Jung-eun và Hong Mi-ran là loạt phim Hàn triển vọng trong tháng. Trong phim, Jan Man-wol (Lee Ji-eun đóng) mắc lời nguyền, quản lý khách sạn ma quái Del Luna trong 1.000 năm. Cô chỉ có thể thoát ra nếu tìm được kẻ phạm tội nặng hơn mình. Tuy nhiên, Jang không nhớ tội lỗi của mình lại. Còn Goo Chan-seong (Yeo Jin-goo đóng) là chàng trợ lý thành đạt mới vào khách sạn làm.

Bán chồng

Ngày chiếu: cuối tháng 7

Loạt phim của đạo diễn Hùng Phương sẽ chiếu ở khung giờ của Nàng dâu order sau khi phim này kết thúc. Câu chuyện xoay quanh những người trẻ ở quê lên thành phố lập nghiệp, khắc họa tính chịu đựng, hy sinh của người phụ nữ - điều khiến họ không dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Phim quy tụ các diễn viên Quang Tuấn, Hồng Kim Hạnh, Hoàng Sơn.

