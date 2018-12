The Day the Earth Stood Still (2008) dựa trên truyện ngắn Farewell to the Master của Harry Bates, kể câu chuyện u ám khi một người ngoài hành tinh tên Klaatu đến Trái đất để quyết định có xóa sổ nhân loại hay không. Đi cùng Klaatu là một robot khổng lồ được gọi là G.O.R.T., có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị ở gần, cũng như biến hình thành một đám các cỗ máy nhỏ di chuyển giống bầy côn trùng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.

Ở hình dạng nguyên bản, G.O.R.T. gây sợ hãi với vẻ lừng lững, vô cảm, còn dạng thứ hai được kích hoạt để bắt đầu ngày tận thế của loài người. Trong phiên bản The Day the Earth Stood Still năm 1951, robot này có kích cỡ nhỏ hơn.