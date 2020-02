Các đề cử ‘Ca khúc nhạc phim’ tại Oscar 2020

Bài hát gốc trong các phim "Rocketman", "Toy Story 4", "Frozen 2"… được đề cử Oscar, trao giải ngày 10/2 tại Mỹ.

I Can’t Let You Throw Yourself Away - phim Toy Story 4

‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ - Toy Story 4

Nhạc và lời I Can’t Let You Throw Yourself Away được viết bởi Randy Newman - nghệ sĩ nổi tiếng với các sáng tác mang tính châm biếm văn hóa và chính trị. Ông được biết đến nhiều qua những ca khúc vui nhộn trong phim của Pixar. Randy từng có 22 đề cử Oscar và thắng hai giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" với If I Didn’t Have You (phim Monsters, Inc) và We Belong Together (Toy Story 3).



I Can’t Let You Throw Yourself Away mang hơi hướng nhạc Phúc âm (nhạc tôn giáo của các phái đoàn người Mỹ gốc Phi), truyền tải thông điệp tự trân trọng bản thân. Trong phim, nhân vật mới Forky - một món đồ kết hợp giữa muỗng và nĩa - khó chịu và khẳng định mình không phải đồ chơi, không thể hòa nhập cùng nhóm. Bản nhạc vang lên khi chàng cao bồi Woody quan tâm đến Forky, giúp Forky thoải mái hơn với thế giới đồ chơi. Ca khúc mang lại năng lượng tích cực cho người xem. Bên cạnh đề cử "Ca khúc nhạc phim hay nhất", Randy nhận thêm đề cử "Nhạc phim xuất sắc" trong tác phẩm Marriage Story.



(I’m Gonna) Love Me Again - phim Rocketman

Elton John - I'm Gonna Love Me Again

Nghệ sĩ Elton John có đề cử Oscar thứ tư trong sự nghiệp với ca khúc (I’m Gonna) Love Me Again trong bộ phim tiểu sử về chính ông - Rocketman.

Elton sáng tác nhạc phim cùng nhạc sĩ, người viết lời lâu năm Bernie Taupin. Ca khúc có sự góp giọng của diễn viên đóng vai Elton - Taron Egerton. Elton chia sẻ trên Rolling Stone: "Việc tôi sáng tác và Taron hát rất quan trọng. Tôi muốn có sự diễn giải về mình trong Taron, thông qua lời hát của Bernie và âm nhạc của tôi". Ca khúc (I’m Gonna) Love Me Again đã thắng giải "Ca khúc nhạc phim hay nhất" tại giải Quả Cầu Vàng hôm 6/1.

Trước đó, ông nhận ba đề cử cho Can You Feel The Love Tonight, Circle of Life, Hakuna Matata - đều thuộc phim The Lion King năm 1995. Can You Feel The Love Tonight mang về giải Oscar đầu tiên cho Elton John.



I’m standing With You - phim Breakthrough

'I'm Standing With You' - Chrissy Metz



Ca khúc trong bộ phim truyền hình Mỹ - Breakthrough - mang về đề cử Oscar thứ 11 cho nữ nhạc sĩ 63 tuổi, Diane Warren. Cô được biết đến nhiều qua các ca khúc Ballad, sáng tác cho phim. Diane từng giành đề cử Oscar với Stand Up For Something trong phim Marshall (2018), Til It Happens to You trong The Hunting Ground (2015), I Don’t Want to Miss a Thing trong Ngày tận thế (1993)...



I’m Standing With You do nữ diễn viên chính trong phim - Chrissy Metz - thể hiện. Trên trang Gold Derby, nhạc sĩ 63 tuổi chia sẻ từng e ngại khi Chrissy nói muốn hát nhạc phim. Sau khi nghe bản thu âm thử, Diane đã bị chinh phục hoàn toàn bởi giọng hát đầy nội lực và truyền cảm của Chrissy. Nhạc phẩm có ca từ lãng mạn, ngợi ca sức mạnh của sự đồng hành, thấu hiểu trong tình yêu, cuộc sống.



Into The Unknown - phim Frozen 2

‘Into The Unknown’ (Frozen 2) - Idina Menzel và AURORA



Cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez nhận đề cử Oscar thứ ba với ca khúc Into The Unknown, nhạc phim hoạt hình Frozen 2. Họ từng hai lần chiến thắng Oscar "Ca khúc nhạc phim hay nhất" với Let It Go trong Frozen (2014) và Remember Me trong Coco (2018). Trên Deadline, Kristen chia sẻ: "Mọi người cứ hỏi làm sao chúng tôi có thể chịu được áp lực sáng tác một ca khúc tiếp nối thành công của Let It Go. Và các đạo diễn chúng tôi đang cộng tác ngay lập tức nói: 'Đừng sáng tác như Let It Go. Chúng ta đang xây dựng một câu chuyện mới, giống như cách chúng ta đã làm lần đầu tiên, bằng cách chia sẻ sâu sắc về những nhân vật và lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện tại'".



Nữ ca sĩ Idina Menzel - lồng tiếng nhân vật nữ hoàng Elsa, cùng Aurora - ca sĩ 23 tuổi người Na Uy - thể hiện bài hát. Into The Unknown giống một đoạn hội thoại giữa Elsa và một giọng nói khác của chính mình vang vọng từ nơi xa. Tâm trí Elsa tường minh nhất khi cô ở một mình, tự trò chuyện.



Stand Up - phim Harriet

‘Stand Up’ - nhạc phim 'Harriet'



Cynthia Erivo trở thành nghệ sĩ thứ ba giành đề cử Oscar "Nữ diễn viên xuất sắc" (với vai chính trong phim tiểu sử Harriet) và "Ca khúc nhạc phim hay nhất" (Stand Up) trong cùng một năm. Trước đó, hai nghệ sĩ từng đạt thành tích này là Mart J. Blige với phim Mudbound (2018) và Lady Gaga với tác phẩm điện ảnh đầu tay A Star is Born (2019).



Phim Harriet kể về cuộc đời của Harriet Tubman - một phụ nữ Mỹ gốc Phi và hành trình từ nô lệ trở thành nhà hoạt động nhân đạo chống lại chế độ nô lệ. Nữ diễn viên Cynthia cùng Joshuah Brian Campbell sáng tác Stand Up sau khi bộ phim được quay xong. Với sự thấu hiểu nhân vật, Cynthia viết lên lời ca ý nghĩa, tôn vinh tinh thần bất khuất của Harriet Tubman:



"That's when I'm gonna stand up, take my people with me

Together we are going to a brand new home

Far across the river, can you hear freedom calling?

Calling me to answer, gonna keep on keepin' on

I can feel it in my bones"



(Khi đó tôi sẽ vùng lên, đưa người của tôi đi cùng

Chúng tôi sẽ đến một mái nhà hoàn toàn mới

Phía xa nơi dòng sông, mọi người có nghe tự do đang vẫy gọi?

Tự do gọi tôi trả lời, cứ gọi mãi như vậy

Tôi cảm nhận được điều đó trong con người mình).



Thu Thảo (theo Rolling Stone, video: Youtube)