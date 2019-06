Phim 'Rocketman' - góc khuất nghiện tình dục, ma túy của Elton John

Rocketman xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của Elton John (Taron Egerton đóng) - ca sĩ lừng danh, có số lượng bản thu âm bán ra cao thứ năm mọi thời. Rocketman bắt đầu bằng cảnh phim gây bất ngờ khi Elton John đến gặp một nhóm trị liệu, thú nhận nghiện tình dục, ma túy, ăn uống vô độ và không thể kiểm soát cơn giận. Sau đó, tác phẩm quay về những tháng năm tuổi trẻ của ông - từ thập niên 1950 đến 1980, khi còn là cậu bé đến khi thành một ngôi sao.

Tài năng thiên phú của Elton được phát hiện từ rất sớm. Cậu có thể chơi lại những tác phẩm âm nhạc kinh điển trên piano chỉ sau một lần nghe qua. Được học hành bài bản, Elton giành học bổng tại Học viện Âm nhạc, sau đó theo đuổi hướng đi riêng cùng Bernie Taupin (Jamie Bell đóng) - nghệ sĩ viết lời. Elton dần vang danh. Tuy nhiên, hào quang, cá tính dị biệt, sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp âm nhạc, nỗi lo bị phát hiện là người đồng tính dần đẩy Elton John vào lối sống tiêu cực.

Rocketman Trailer "Rocketman".

Rocketman mang phong cách kết hợp giữa phim tiểu sử và kỳ ảo. Các trích đoạn về chuyện đời ông đan xen những khoảnh khắc hư cấu, như khi Elton thấy một phi hành gia nhí dưới bể nước. Một cảnh tiêu biểu khác là màn thể hiện ca khúc Rocketman qua năm bối cảnh khác nhau, nặng tính hình tượng với cao trào khi Elton bay lên trời. Phim cũng mang yếu tố nhạc kịch khi các nhân vật đôi khi dùng tiếng hát để bộc bạch suy nghĩ.

Thứ tự các ca khúc trong Rocketman không tương ứng với thời điểm sáng tác. Các nhà làm phim chọn bài hát để truyền tải cảm xúc phù hợp với từng bối cảnh và tâm lý nhân vật. Ca khúc I Want Love được sử dụng trong cảnh Elton (khi còn nhỏ) buồn lòng trước sự lạnh nhạt của bố mẹ. Ca khúc Saturday Night's Alright (For Fighting) vang lên trong cảnh cậu thiếu niên Elton hào hứng trước sự trưởng thành. Tuy nhiên, ở ngoài đời, chúng được sáng tác khi nhân vật chính đã lớn.

Một đặc trưng của danh ca Anh là các bộ trang phục lộng lẫy, đôi khi dị thường. Nhà thiết kế Julian Day đảm nhiệm khâu trang phục cho Rocketman. Trên CNN, Day nói không muốn lặp lại y hệt những trang phục mà khán giả từng thấy Elton mặc. Áo đấu của câu lạc bộ bóng chày Dodgers (khi Taron hát Rocketman) là trang phục duy nhất Day sao chép y hệt. Phần còn lại là các thiết kế được cách điệu từ nguyên bản. Day cho biết đã làm hơn 50 cặp mắt kính, 50 đôi giày, sử dụng nhiều nguyên liệu như vải bạc, lông thú và đặc biệt là pha lê Swarovski để tạo nên gần 70 bộ trang phục cho phim. Khi lên phim, những trang phục này tô điểm cho tính cách hào nhoáng của Elton, đồng thời khiến các phân cảnh bắt mắt hơn.

Nam chính Taron Egerton (phải) và Elton John ở buổi ra mắt phim tại LHP Cannes hồi tháng 5. Ảnh: AFP.

Đạo diễn Rocketman là Dexter Fletcher - người đã thay thế Bryan Singer hoàn thành Bohemian Rhapsody, phim âm nhạc gây tiếng vang năm ngoái. Hai phim tương đồng ở yếu tố âm nhạc gây phấn khích, câu chuyện kể góc khuất nhân vật. Cũng như Freddie Mercury của phim Bohemian Rhapsody, Elton John là người đồng tính, giàu có, kiêu hãnh nhưng cô đơn. Thế giới của Elton khác người thường, luôn sôi sục các giai điệu và nỗi nghi ngờ với người xung quanh. Đa phần các mối quan hệ gia đình, tình yêu, bạn bè của ông đều không bền vững. Ngoài ra, ông cũng rơi vào thế lưỡng nan khi vừa chán ghét cỗ máy công nghiệp âm nhạc tàn nhẫn - đo đếm thành công nghệ sĩ qua những con số, vừa phải gắn chặt với nó để duy trì hào quang.

Elton John cố quên những điều này bằng những cuộc vui thâu đêm, dần lệ thuộc vào rượu, ma túy và mua sắm vô tội vạ. Ở một cảnh, nhân vật thừa nhận đã quan hệ với hàng loạt người và thử mọi chất kích thích. Ý tưởng Elton John có thể tự sát được nhắc lại nhiều lần suốt phim, từ chính ông hoặc người xung quanh. Cuộc sống suy sụp này được khắc họa đan xen, đối lập với những cảnh diễn hào nhoáng và truyền cảm hứng trên sân khấu.

Diễn xuất của Taron Egerton là điểm sáng của Rocketman. Tài tử xứ Wales có ánh mắt tinh nghịch, phong cách giàu năng lượng giống Elton. Trên phim, anh tự thể hiện tất cả ca khúc. Theo Insider, Taron phải dành sáu tuần để tập hát và chơi piano cùng huấn luyện viên Michael L. Roberts. Anh phải tập luyến láy một số từ như "quite", "but" - được Elton phát âm theo cách đặc trưng.

Giọng hát và phong thái trình diễn của Taron thuyết phục người xem về hình ảnh của Elton, đồng thời có sáng tạo riêng. nhưng cũng tránh được sự sao chép cứng nhắc. Trên New York Post, Taron chia sẻ Elton muốn anh tự do thể hiện các ca khúc của ông thay vì bắt chước giống hệt. Sao nam sinh năm 1989 làm mới một số ca khúc, tiêu biểu là Your Song với cách hát chậm và nhẹ nhàng hơn so với phiên bản gốc.

Diễn viên Taron Egerton (trái) và Richard Madden (vai John Reid, người quản lý của Elton John). Ảnh: Paramount.

Trên sân khấu, Elton John hay có những động tác hình thể khi trình diễn cùng piano. Ở ca khúc Crocodile Rock trên phim, Taron tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ của Elton như đặt chân lên piano hay nhảy lên. Khả năng biểu cảm đa dạng, chuyển đổi cảm xúc nhanh của Taron cũng là một điểm nhấn, tiêu biểu như hình ảnh nhân vật từ mệt mỏi bỗng tươi vui, ngạo nghễ bước ra sân khấu hát Rocketman.

Tuy có nhiều điểm sáng, Rocketman còn điểm yếu kịch bản. Câu chuyện giữa Elton và người vợ Renate diễn ra chóng vánh, không kịp để người xem cảm nhận. Mối quan hệ tình ái giữa Elton và người quản lý John Reid (Richard Madden đóng) chưa đủ điểm nhấn dù được đặt ở tuyến chính của phim. Việc danh ca thoát khỏi cuộc sống trụy lạc cũng được khắc họa quá nhanh chóng. Chỉ sau vài lời tự bạch, Elton dễ dàng thay đổi lối sống, dù trước đó tác phẩm khắc họa ông giống như đang lạc vào mê cung không lối thoát.

Rocketman được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) năm nay và nhận tràng pháo tay dài hơn 4 phút. Phim hiện nhận 89% đánh giá tích cực từ chuyên trang Rotten Tomatoes. Một số tờ báo như Telegraph, The Guardian đánh giá cao diễn xuất của Taron Egerton, nhận định anh là ứng viên tiềm năng cho giải thưởng Oscar năm nay.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tên Người hỏa tiễn và nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi).

Minh Dương