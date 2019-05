BTS là 'Nhóm nhạc xuất sắc' ở giải Billboard

Nhóm nhạc Hàn vượt qua Maroon 5, Imagine Dragons tại lễ trao giải ở Las Vegas (Mỹ).

Nhóm Black Pink, BTS quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2019

Billboard Music Awards 2019 diễn ra tối 1/5, dưới sự dẫn dắt của Kelly Clarkson. BTS là đại diện K-pop đầu tiên được trao giải "Nhóm nhạc xuất sắc" (Top Duo/Group) - dựa trên thành tích stream (nghe trực tuyến), radio, tour concert... Trước đó, một số tạp chí ở Hàn Quốc cho rằng BTS có ít cơ hội trước các tên tuổi quốc tế đình đám ở cùng hạng mục như: Dan + Shay, Imagine Dragons, Maroon 5, Panic! At The Disco.

BTS còn thắng giải Top Social Artist (Nghệ sĩ ảnh hưởng trên mạng xã hội). Đây là lần thứ 3 liên tiếp họ đoạt danh hiệu này. Nhóm bày tỏ: "Chúng tôi vẫn không tin mình có thể đứng trên sân khấu này với nhiều nghệ sĩ lớn. Thành quả của chúng tôi có được nhờ sức mạnh của cộng đồng fan. Chúng tôi vẫn là những chàng trai của sáu năm về trước, với những ước mơ, hoài bão cũ. Tôi yêu các bạn". Trên Twitter, nhiều fan K-pop bày tỏ niềm vui với kết quả giải thưởng. Họ tâm sự đã khóc khi BTS nhận giải và phát biểu

* BTS nhận giải "Top Duo/Group"

BTS nhận giải Billboard Music Awards

BTS là nhóm nhạc nổi bật hàng đầu thế giới, gồm bảy thành viên: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jongkook và Park Jimin.

BTS ở thảm đỏ Billboard Music Awards. Ảnh: Shutterstock.

Nhóm được đánh giá là nhân tố quan trọng, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai (Hàn Quốc), từ khi ra mắt năm 2013 đến nay, trung bình mỗi năm BTS đóng góp hơn bốn nghìn tỷ won (3,6 tỷ USD), tương đương mức của 26 công ty vừa của nước này trong một năm. BTS cũng thu hút gần 800.000 lượt du khách tới Hàn Quốc mỗi năm. Các ngành may mặc, mỹ phẩm, thực phẩm... cũng hưởng lợi từ danh tiếng của nhóm. Do đó, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho bảy thành viên.

Họ được nhắc tên nhiều nhất trên Twitter trong năm 2017 và 2018. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Trong đó, MV Boy with luv vừa phát hành hôm 12/4 có lượt xem cao nhất Youtube mọi thời sau 24 giờ, với hơn 78 triệu.

Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả Billboard Music Awards dựa trên doanh thu nhạc số, lượt download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.

Hà Thu