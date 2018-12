Britney Spears - bà mẹ hai con và 'vũ khí sexy' không giới hạn

Britney Spears mặc hở hang bên dàn mỹ nam / Britney Spears mặc bikini nhảy cuồng nhiệt trên sân khấu

Britney Spears chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ chín vào mùa thu năm nay. Mới đây, bức hình hậu trường quay MV Make Me (Oooh) - đĩa đơn đầu tiên của album - hé lộ hình ảnh gợi cảm của Britney. Nữ ca sĩ tạo dáng trong bộ áo tắm bên những mẫu nam cởi trần. Cô cũng đăng tải bức hình diện bikini tạo dáng bên đồng nghiệp G-Eazy - người sẽ hợp tác với Britney trong Make Me (Oooh). Những hình ảnh khiến người hâm mộ "công chúa nhạc Pop" háo hức chờ đợi một sản phẩm âm nhạc bùng nổ.

Cách đây không lâu, tại lễ trao giải âm nhạc Billboard 2016, Britney cũng khiến người xem phấn khích, không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi "vũ khí chết người" là những vũ điệu với bikini. Trong tám phút, nữ ca sĩ trình diễn hàng loạt bản hit của cô gồm Womanizer, Breathe On Me, I'm a Slave for You, Touch of My Hand, Toxic...

Hình thể gọn gàng, tràn đầy sức sống cùng năng lượng toát ra từ bên trong cho thấy một Britney chưa có điểm dừng.

* Britney Spears trình diễn nóng bỏng tại lễ trao giải Billboard Britney Spears thể hiện liên khúc nhạc dance tại Billboard 2016

Hình ảnh gợi cảm gắn với Britney từ khi khởi đầu sự nghiệp âm nhạc, theo thời gian ngày càng ở cấp độ mạnh mẽ, táo bạo hơn. Năm 1998, trong MV Baby One More Time ( xem video ), Britney gây chú ý với hình ảnh của một nữ sinh. Giai đoạn này, sự gợi cảm vẫn còn gắn liền vẻ ngây thơ, ngọt ngào. Ca khúc và MV đưa Britney trở thành ngôi sao đình đám trong làng nhạc. Baby One More Time

Trong MV Oops I Did It Again năm 2000 (xem video), cô gây bỏng mắt với bộ bodysuit màu đỏ. Với I'm a Slave for You năm 2001 (xem video), nữ ca sĩ diện quần da bó và áo hồng, khoe phần lớn nửa thân trên. Cô cũng từng diện bikini, vác trăn lên sân khấu khi trình diễn ca khúc này tại lễ trao giải Video Music Awards cùng năm. MV Toxic năm 2004 (xem video) ấn tượng với bộ đồ màu nude bó sát cơ thể hay trang phục của một nữ tiếp viên gợi tình...

"Vũ khí gợi cảm" gắn liền với Britney từ thuở đầu.

Britney Spears trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, khiến cô thường xuyên rơi xuống đáy. Sau khi chia tay cuộc tình sâu sắc đầu tiên - Justin Timberlake - vào năm 2002, Briney từng hủy show diễn ở Mexico khi đã trình diễn được một lúc, giơ ngón tay thối với paparazzi, tổ chức đám cưới kéo dài 55 giờ với người bạn thơ ấu... chỉ vì giây phút không kiểm soát được cảm xúc bản thân.

Năm 2007, cô khiến làng giải trí như bùng nổ khi cạo trọc đầu, sử dụng ma túy, để con lên đùi khi lái xe, gây tai nạn, tiệc tùng thâu đêm... Cuộc chiến giành quyền nuôi con với Kevin Federline trong thời gian này được cho là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tinh thần Britney. Cũng thời gian này, nữ ca sĩ để lộ thân hình phát tướng, sồ sề.

Rơi xuống đáy vực nhưng mỗi lần trở lại, Britney đều lấy lại phong độ bằng vẻ sexy. Năm 2008, Britney Spears thành công với Womanizer (xem video). Trong MV, nữ ca sĩ khi đó 26 tuổi có những cảnh ướt át ở một phòng xông hơi, không một mảnh vải che thân. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Năm 2013, cô lại gặp biến cố chia tay bạn trai đã đính hôn - Jason Trawick - và bị sa thải khỏi ghế giám khảo X-Factor. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ ít khi xuất hiện. Một số tin đồn cho rằng Britney lại rơi vào trầm cảm nhưng điều đó không có căn cứ. Những hình ảnh Britney rục rịch chuẩn bị dự án âm nhạc mới cho thấy cô hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Trong bài phỏng vấn với V Magazine hồi tháng 3, Britney Spears nói cô đã học được cách bỏ qua những gì người ta nói về mình. "Bất cứ ai trở nên nổi tiếng đều nhanh chóng bị phán xét. Rất nhiều đứa trẻ đã trải qua điều này. Bạn thấy đó, Justin Bieber nổi tiếng và đã nếm trải điều đó. Thật không may, đó là cách thế giới nhìn nhận chúng ta. Tôi đã trải qua điều này suốt 20 năm. Tôi không để tâm đến nó. Tôi kết nối với Chúa và chính mình chứ không quan tâm mọi người nghĩ gì".

Britney Spears tại lễ trao giải Billboard 2016.

Không bao giờ từ bỏ - đó là bài học nhiều người có thể học được từ Britney Spears. Nhiều người cho rằng cô không bao giờ có thể thoát khỏi vũng lầy ma túy và những rắc rối về tinh thần nhưng cô chứng minh họ sai. Britney nỗ lực để trở thành một trong những ngôi sao được tôn trọng và một trong những nghệ sĩ trình diễn có thu nhập cao nhất.

Britney cũng là người chăm chỉ. Cô không ngừng làm việc để đạt được mục tiêu. Britney từng bị Entertainment Weekly chỉ trích là ca sĩ không kỹ thuật. Sau đó, nữ ca sĩ chứng minh cô là một tài năng thực sự. Không ngừng nỗ lực, Britney trở thành hình mẫu cho nhiều ngôi sao của ngành giải trí như Nicki Minaj, Katy Perry, Miley Cyrus, Barry Manilow...

Di Ca