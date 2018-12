Britney Spears mặc bikini nhảy cuồng nhiệt trên sân khấu

Bên trong biệt thự 9 triệu USD của Britney Spears / Britney Spears chia sẻ điệu nhảy của cậu bé người Việt

Tối 22/5 (giờ địa phương), Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2016 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Britney Spears là ca sĩ được chọn hát mở màn sự kiện. Cô bước ra sân khấu với bộ váy đỏ rực, nhảy múa bên các vũ công nam.

Britney Spears mặc nóng bỏng khi biểu diễn.

Ca khúc đầu tiên Britney Spears thể hiện là Work Bitch. Kết thúc bài hát, nữ ca sĩ cởi bỏ áo khoác, để lộ bộ bikini đính kim cương nóng bỏng. Cô hát liên khúc Womanizer, I Love Rock N Roll, Breathe On Me, I'm A Slave 4 U, Touch My Hand, và Toxic.

Ca sĩ nổi tiếng hát và nhảy liên tục trong gần 8 phút trên sân khấu. Cô múa cùng vũ công, nhảy lên cây đàn guitar khổng lồ khi hát I Love Rock N Roll. Thân hình thon gọn của Britney Spears gây bất ngờ với nhiều người. Bà mẹ hai con được tung hô ngay sau khi màn trình diễn kết thúc.

Sự xuất hiện của Britney Spears tại Billboard 2016 cũng làm nóng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ video cô biểu diễn trên sân khấu cũng như các bức ảnh mới nhất trên thảm đỏ và chào mừng "công chúa nhạc Pop" trở lại.

Ca sĩ nhảy trên cây đàn guitar khổng lồ.

Trong sự nghiệp của mình, Britney Spears từng giành 10 giải thưởng Billboard và bán được hơn 40 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Từ năm 2013 đến nay, cô không ra thêm album mới và ít khi biểu diễn ở các sự kiện lớn. Màn biểu diễn tại Billboard 2016 lần này đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Baby One More Time.

Minh Anh