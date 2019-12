Brad Pitt được đón Giáng sinh cùng con ruột

Brad Pitt sẽ đón ba con - Shiloh và cặp song sinh Knox, Vivienne - đến nhà riêng dịp lễ Giáng sinh tới.

Theo US Weekly, tài tử Once Upon A Time In Hollywood lần đầu được đón Giáng sinh cùng các con từ khi chia tay Angelina Jolie mà không có nhân viên giám sát phía vợ cũ. Anh dự định dành thời gian nói chuyện và tâm sự với ba con. Brad Pitt mong các con ngủ lại nhưng cũng vui lòng nếu chúng chỉ ở đến hết đêm Giáng sinh.

Tài tử Brad Pitt. Ảnh: NY Times.

Nguồn tin cho biết con gái nuôi Zahara sẽ không tới dự tiệc sinh nhật của Brad (vào ngày 18/12). Hai con trai nuôi Maddox và Pax Thiên cũng vắng mặt vì không có mối quan hệ tốt với cha. Trong quá khứ, Brad Pitt vướng tin đồn đánh Maddox vì cậu bênh vực Angie khi hai người cãi nhau và khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tháng 4, Angelina và Brad chấm dứt quan hệ vợ chồng sau gần ba năm đệ đơn ly dị. Cặp sao có ba con nuôi - Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (16 tuổi), Zahara (14 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (13 tuổi), Knox và Vivienne (11 tuổi). Vụ ly hôn hiện chưa hoàn tất vì hai bên vẫn đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con.

Sáu con của Brad Pitt và Angelina Jolie Các con chung của Brad Pitt và Angelina Jolie. Video: Youtube.

Angelina Jolie cho biết hai người ký thỏa thuận cùng nuôi con tại Los Angeles, Mỹ. Từ sau khi ly dị, minh tinh thường xuất hiện bên các con, đưa chúng theo trong các chuyến công tác nước ngoài. Trong khi đó, Brad Pitt chưa từng xuất hiện cùng con tại nơi công cộng.

Đạt Phan (theo US Weekly)