Boney M, Joy cùng tới Việt Nam biểu diễn nhạc Disco

Nhóm Boney M sau 43 năm: người gian truân, kẻ hiu quạnh tuổi già / Khán phòng thành vũ trường Disco trong đêm nhạc Boney M

Sự kiện Boney M & Joy Live in Concert diễn ra vào ngày 8/3 (Quốc tế Phụ nữ). Hai nhóm nhạc sẽ thể hiện những ca khúc Disco làm nên tên tuổi họ một thời. Theo ban tổ chức, êkíp tới Việt Nam lần này gồm hơn 50 người. Âm thanh, ánh sáng do các chuyên gia đến từ Anh thực hiện.

Liz Mitchell - giọng ca chính của nhóm Boney M - trong đêm nhạc tại Hà Nội năm 2016.

Boney M lần đầu tiên đến Việt Nam năm 2016. Khi đó, nhóm biểu diễn cùng Chris Norman - cựu thủ lĩnh nhóm nhạc Smokie. Khán phòng hơn 4.000 người biến thành "vũ trường Disco" khi khán giả - đa phần ở độ tuổi U40, U50 - đồng loạt đứng lên nhún nhảy. Năm nay, nhóm cũng đến Nha Trang biểu diễn.

'Daddy Cool' - Boney M Boney M biểu diễn "Daddy Cool".

Boney M là nhóm nhạc Disco người Đức với bốn thành viên nổi danh từ giữa thập niên 1970. Nhóm có nhiều bài hát được thế hệ khán giả Việt 6x, 7x yêu mến như Rivers of Babylon, Daddy Cool, Ma Baker hay những ca khúc Giáng sinh như Jingle Bells, Mary’s Boy Child, Petit Papa Noel... Với phong cách pha trộn Disco và Calypso (thể loại nhạc của người gốc Phi ở Caribbean), Boney M có hàng chục ca khúc đứng thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng châu Âu. Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Boney M nhiều lần thay đổi thành viên nhưng giọng ca chính - Liz Mitchell - vẫn gắn bó với ban nhạc. Hiện Boney M đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới.

Ba thành viên nhóm nhạc Joy. Từ trái qua: Manfred Temmel, Freddy Jaklisch và Andy Schweitzer.

Joy gồm ba thành viên: Freddy Jaklisch, Manfred Temmel và Andy Schweitzer. Nhóm thành lập năm 1984 tại thành phố Bad Aussee (Áo), nổi tiếng với các ca khúc Touch by Touch, Hello, Valerie, Japanese Girl... Trong đó, ca khúc Touch by Touch gắn với ký ức thanh xuân của một thế hệ khán giả Việt.

Ca khúc 'Touch by Touch' - ban nhạc Joy Nhóm Joy thể hiện "Touch by Touch" tại lễ hội âm nhạc Disco tại Moscow, Nga năm 2013.

