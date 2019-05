Bốn cuộc hôn nhân sóng gió của minh tinh Doris Day

Cố nghệ sĩ ba lần ly dị vì gặp những ông chồng bạo hành, lừa dối tình cảm, tài chính...

Minh tinh Doris Day qua đời ở tuổi 97

Doris Day (sinh năm 1922) là ca sĩ, minh tinh nổi tiếng Hollywood. Bà qua đời ở tuổi 97 hôm 13/5. Doris có đời tư phức tạp. Bà sớm chịu biến cố gia đình khi cha ngoại tình với bạn thân của mẹ. Hai người ly dị khi Doris còn nhỏ. Cuộc đời cố diễn viên cũng gắn liền những vụ ly dị, bạo hành về thể xác, tinh thần và cả rắc rối tài chính với chồng.

Doris Day thời trẻ. Ảnh: Pinterest.

Al Jorden – người chồng bạo hành

Doris Day kết hôn lần đầu năm 1941 với nghệ sĩ kèn trombone – Al Jorden. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia biểu diễn tại một chương trình ca nhạc ở thành phố Cincinnati, bang Ohio (Mỹ) năm bà 16 tuổi. Khi kết hôn, Doris đang là một tên tuổi hứa hẹn trong làng giải trí Mỹ. Nữ ca sĩ quyết định chọn cuộc sống yên bình bên chồng.

Doris và Al. Ảnh: The Enchanted Manor.

Sau những tháng ngày hạnh phúc, cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã vì ghen tuông. Bà từng chia sẻ thường xuyên bị chồng cũ đánh đập. Al thường bỏ Doris ở nhà và dẫn theo người tình trong những chuyến lưu diễn. Cuộc hôn nhân diễn ra gần hai năm. Hai người ly dị vào tháng 3/1943.

Doris có với Al một con trai, cũng là con duy nhất của bà - Terry Melcher (sinh năm 1942). Al Jorden từng có ý định giết Doris vì không chịu phá thai. Năm 2004, Terry qua đời sau nhiều năm chống chọi các căn bệnh tuổi già. Khi còn sống, Terry là một ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thành công.

George Weidler – người chồng ghen tỵ với sự nghiệp vợ

Năm 1946, Doris kết hôn lần hai với George Weidler, một nhạc công kèn saxophone. Bà bén duyên với điện ảnh trong giai đoạn này. Doris tham gia bộ phim đầu tiên, Romance on the High Seas, năm 1948.

Doris Day và người chồng thứ hai. Ảnh: The Enchanted Manor.

Bà xin chồng cùng đến Los Angeles sống để phát triển công việc. Tuy nhiên, George không hứng thú với sự nghiệp của vợ. Hai người mâu thuẫn và ly thân. Bà chuyển đến New York và theo đuổi diễn xuất. George đổ lỗi cho Doris bỏ bê gia đình và đòi ly dị vào năm 1949. Sau đó, Doris nhanh chóng trở thành diễn viên nổi tiếng tại Hollywood. Bà được công chúng đón nhận với những bộ phim như My Dream Is Yours (năm 1949), Love Me or Leave Me (năm 1955).

Doris Day trong phim Something’s Got to Give Diễn viên trong phim "Something’s Got to Give".

Martin Melcher – người chồng bòn rút tiền

Năm 1951, Doris kết hôn lần thứ ba đúng sinh nhật tuổi 29. Chồng mới của bà là Martin Melcher – một nhà sản xuất phim nổi tiếng. Ông đứng sau nhiều bộ phim thành công của Doris trong giai đoạn này. Martin cũng là người nuôi dưỡng và hướng Terry Melcher (con trai của Doris với chồng đầu) trở thành ca sĩ.

Doris từng có những năm tháng hạnh phúc bên Martin. Ảnh: AP.

Họ sống cùng nhau tới khi Martin qua đời vào năm 1968. Đây cũng là cuộc hôn nhân dài nhất của Doris. Tuy nhiên, sau khi Martin mất, nữ diễn viên phát hiện ông và đồng nghiệp - nhà sản xuất phim Jerome Rosenthal - đã chiếm đoạt các khoản tiền cát-xê của bà trong suốt 17 năm chung sống. Doris rơi vào tình cảnh nợ nần và gần như phá sản. Năm 1979, bà mới nhận lại được khoản tiền sau khi thắng kiện Jerome.

Barry Comden – người chồng ghen tỵ với thú cưng của vợ

Doris rất yêu quý và nuôi nhiều chó. Tuy nhiên, sở thích của bà là lý do khiến cuộc hôn nhân thứ tư đổ vỡ.

Doris Day và Barry Comden. Ảnh: Express UK.

Năm 1976, Doris kết hôn với Barry Comden. Hai người quen nhau vì Doris thường tới nhà hàng do Barry làm quản lý. Cuộc hôn nhân kéo dài trong sáu năm. Hai người ly dị tháng 4/1982. Barry chia sẻ lý do chia tay là Doris chỉ quan tâm chăm sóc lũ thú cưng thay vì lo lắng cho chồng. Sau khi ly dị, Doris tiếp tục sự nghiệp âm nhạc và các dự án bảo vệ động vật. Năm 1987, bà thành lập tổ chức Doris Day Animal Foundation, chuyên đấu tranh cho quyền động vật.

Ca khúc 'Que Sera, Sera' Doris hát ca khúc 'Que Sera, Sera'.

Doris Day sinh năm 1922 ở Ohio (Mỹ) trong một gia đình có bố mẹ là người Đức nhập cư. Bà bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Bà là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Mỹ trong thế kỷ 20. Bà từng nhận giải "Cống hiến trọn đời" tại Grammy (cho sự nghiệp âm nhạc) và Golden Globe (cho sự nghiệp phim ảnh). Năm 2004, bà được chính phủ Mỹ trao tặng huân chương Tự do vì những cống hiến với nền văn hóa quốc gia này.

Đạt Phan

(Theo Washington Post, Express UK)