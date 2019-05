Minh tinh Doris Day qua đời ở tuổi 97

Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng một thời của Hollywood mất tại nhà riêng ở California (Mỹ) hôm 13/5 vì tuổi già.

Đại diện quỹ từ thiện của Doris Day xác nhận thông tin với The Guardian. Trong suốt sự nghiệp của mình, nghệ sĩ đã để lại dấu ấn rực rỡ ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Doris Day sinh năm 1922 ở Ohio (Mỹ) trong một gia đình có bố mẹ là người Đức nhập cư. Bà bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Năm 1945, bà trở thành giọng ca chính của nhóm Les Brown and His Band of Renown và nhanh chóng nổi tiếng qua ca khúc Sentimental Journey. Bài hát nói về khao khát trở về nhà của những người lính tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai. Ngoài ra, nhóm có một số ca khúc khác đứng đầu bảng xếp hạng Billboard như: My Dreams Are Getting Better All the Time, Tain't Me, Till The End of Time, You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart), The Whole World is Singing My Song, I Got the Sun in the Mornin. Giai đoạn năm 1947, Doris Day rời nhóm để hát solo. Trong 20 năm, bà ra mắt hơn 600 tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là bài Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be).

Ca khúc 'Que Sera, Sera' Doris Day hát "Que Sera, Sera".

Năm 1948, Doris Day có vai diễn đầu tiên trong phim hài Romance on the High Seas. Bà vào vai Betty Hutton, một nữ sinh bỏ học sau khi mang thai ngoài ý muốn. Bà sau đó tham gia nhiều phim ca nhạc khác như My Dream is Yours, Tea for Two và I'll See You in My Dreams.

Năm 1953, bà đảm nhiệm vai chính trong phim Calamity Jane, tác phẩm thành công vang dội, được chuyển thể thành kịch sân khấu và phim truyền hình. Với phim ca nhạc Love Me or Hate Me, Doris Day được đánh giá cao khi hóa thân huyền thoại âm nhạc Mỹ thập niên 1920 và 1930 - Ruth Etting. Năm 1959, bà được đề cử giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai Jan Morrow trong Pillow Talk. Các phim chiếu rạp sau đó của Doris Day như That Touch of Mink (đóng cặp cùng Cary Grant), The Thrill of It All (đóng cặp cùng James Garner)... đều ăn khách. Đặc biệt, màn hoá thân thành huyền thoại Marilyn Monroe trong phim ngắn Something’s Got to Give (1962) trở thành một trong những vai diễn kinh điển của bà.

Doris Day khi còn trẻ.

Từ giữa thập niên 1960, danh tiếng của Doris Day lắng xuống. Phim điện ảnh cuối cùng bà tham gia là With Six You Get Eggroll, ra mắt năm 1968. Sau đó, bà chuyển sang đóng sitcom truyền hình - The Doris Day Show. Sinh thời, Doris Day ghét đóng phim truyền hình. Tuy nhiên, lúc đó bà buộc phải làm vì gánh một khoản nợ lớn sau khi người chồng thứ ba - Marty Melcher - qua đời năm 1968. Chương trình kéo dài trong 5 năm.

Từ năm 1973, Doris Day giải nghệ. Bà nỗ lực bảo vệ động vật thông qua việc thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Doris Day Animal Foundation. Về đời tư, bà bốn lần lên xe hoa với Al Jorden (1941 - 1943), George Weidler (1946 - 1949), Martin Melcher (1951 - 1968), Barry Comden (1976 - 1981).

Hà Thu (theo The Guardian)