'Black Widow' hủy lịch ra mắt

"Black Widow" của Scarlett Johansson là tác phẩm mới nhất bị hủy lịch công chiếu giữa Covid-19.

Disney thông báo ngày 17/3, chưa cho biết lịch chiếu mới của tác phẩm. Black Widow thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ban đầu dự kiến chiếu ở Mỹ từ ngày 1/5. Nhưng do Covid-19 lan rộng, các rạp có thể đóng cửa khi đó. Cùng ngày 17/3, hai chuỗi rạp lớn AMC và Regal thông báo ngưng hoạt động, có thể từ 6 đến 12 tuần tùy diễn biến bệnh.

Trailer nhiều cảnh hành động của 'Black Widow' Trailer "Black Widow".

Ngoài Black Widow, Disney cũng dời hai phim The Personal History of David Copperfield, Woman in the Window (ban đầu dự kiến ra mắt tháng 5). Họ trông chờ tình hình sẽ ổn vào tháng 5, do đó vẫn giữ lịch ra mắt Artemis Fowl (bom tấn có một số cảnh quay ở Việt Nam) vào ngày 29/5.

Nước Mỹ hiện ghi nhận hơn 6.400 ca nhiễm, trong đó 105 người chết. Ở họp báo tại Nhà Trắng một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump khuyên dân Mỹ không tụ tập đến 10 người, khuyên người già ở nhà để tránh bị lây truyền.

Trước Black Widow, các bom tấn Mulan, Fast & Furious 9 và No Time to Die cũng dời lịch chiếu. Italy, Ấn Độ, Pháp và một số nước đóng cửa rạp. Giữa tháng 3, Hollywood Reporter nhận định làng phim thiệt hại đến 20 tỷ USD trong dịch bệnh, cao gấp bốn lần đánh giá của họ hồi đầu tháng.

Ân Nguyễn