'Black Panther' dẫn đầu phòng vé Mỹ năm tuần liên tiếp

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này: 1. Black Panther – Disney – 27 triệu USD

2. Tomb Raider – Warner Bros. – 23,5 triệu USD

3. I Can Only Imagine – Lionsgate – 17,1 triệu USD

4. A Wrinkle in Time – Disney – 16,6 triệu USD

5. Love, Simon – Fox – 11,5 triệu USD

6. Game Night – Warner Bros. – 5,6 triệu USD

7. Peter Rabbit – Sony – 5,2 triệu USD

8. The Strangers: Prey at Night – Aviron – 4,8 triệu USD

9. Red Sparrow – Fox – 4,5 triệu USD

10. Death Wish – MGM – 3,4 triệu USD