Nicole Kidman trải qua giai đoạn khó khăn từ năm 2012 đến 2015, khi một loạt phim như The Paperboy, Grace of Monaco, Before I Go to Sleep, Secret in Their Eyes bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, người đẹp trở lại mạnh mẽ từ năm 2016, bắt đầu với đề cử Oscar nữ phụ cho Lion. Sau đó, ở LHP Cannes năm 2017, "thiên nga Australia" ghi dấu với bốn phim góp mặt và được trao một giải đặc biệt nhân 70 năm sự kiện.

Hai năm qua, Kidman dồn nhiều tâm sức cho series Big Little Lies. Vai diễn người vợ thuộc giới thượng lưu của cô được giới phê bình tán dương, giành một giải Emmy và Quả Cầu Vàng. Ở giải Quả Cầu Vàng 2020, cô tiếp tục được đề cử với mùa hai của series. Kidman được Time chọn vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất năm 2018. Năm 2019, cô là nữ diễn viên có thù lao cao thứ tư toàn cầu với 34 triệu USD. Ảnh: Glamour.