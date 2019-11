Billie Eilish được vinh danh 'Phụ nữ của năm'

Hiện tượng âm nhạc thế hệ 2000 - Billie Eilish - nhận danh hiệu cao quý nhất của sự kiện Billboard's Women in Music.

Theo Billboard, nữ ca sĩ 17 tuổi sẽ nhận giải thưởng vào ngày 12/12 tại Mỹ. Giải thưởng thường niên này trao cho "những nghệ sĩ nữ định hình và thúc đẩy nền công nghiệp âm nhạc nhờ thành công, sự đi đầu và đổi mới trong âm nhạc qua 12 tháng". Trước Billie, Taylor Swift được vinh danh ở hai sự kiện gần nhất.

Nữ ca sĩ Billie Eilish. Ảnh: Instagram.

"Billie đã làm xáo trộn ngành giải trí, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa với văn hóa toàn cầu. Âm nhạc của cô nói lên tâm sự giới trẻ, khiến họ cảm thấy được đồng cảm và đón nhận bởi xã hội. Sự ủng hộ của fan khiến các sản phẩm của Billie đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc. Phong cách thời trang và lối sống của cô cũng ảnh hưởng tới nhiều người", Hannah Karp - tổng biên tập tạp chí Billboard nói về quyết định trao giải.

Mới đây, Billie Eilish cũng nhận danh hiệu "Nghệ sĩ mới" và "Nghệ sĩ Alternative rock" tại lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (AMAs). Cô cũng thuộc nhóm nhận nhiều đề cử nhất tại Grammy sắp tới, góp mặt trong bốn hạng mục quan trọng (album, ca khúc, bản thu và nghệ sĩ mới của năm).

Billie sinh năm 2001 tại Mỹ, trong gia đình có bố mẹ là diễn viên. Cô gây chú ý với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWAFA,WDWG), phát hành ngày 29/3 và lập tức "công phá" các bảng xếp hạng, đứng vị trí số một tại 16 quốc gia trong đó có hai thị trường lớn Anh và Mỹ. Nữ ca sĩ 17 tuổi là người đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 sau một tuần phát hành.

MV 'bad guy' – Billie Eilish Billie Eilish hát "Bad Guy". Video: Youtube.

Đạt Phan