Vai ma cà rồng Edward cũng mở ra cho Rob nhiều cơ hội, đóng chính nhiều dự án và được tờ Times (Anh) đưa vào danh sách tỷ phú trẻ. Hai năm liên tiếp (2008 và 2009), tạp chí People bình chọn anh là "Người đàn ông quyến rũ". Tờ Vanity Fair cũng chọn Rob đứng đầu danh sách "Người đàn ông quyến rũ nhất". Năm 2010, Time (Mỹ) vinh danh anh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới (100 Most Influential People in The World) và lọt top người nổi tiếng quyền lực của Forbes.