Robert Pattinson không hiểu vì sao được đóng Batman

Diễn viên Robert Pattinson, nổi tiếng với vai Edward trong loạt phim "Twilight", thấy "điên rồ" khi được mời đóng Người Dơi.

Robert Pattinson được chọn đóng nhân vật siêu anh hùng trong tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves sau khi Ben Affleck chia tay Batman và Vũ trụ Điện ảnh DC. Ngày 3/10, trên Esquire, nam diễn viên 33 tuổi cho biết: "Tôi nghĩ chuyện này không thể là thực. Tôi thật sự không hiểu làm sao mà tôi có được vai diễn này".

Tài tử nói sẽ vượt qua thử thách của bản thân để hoàn thành tốt bộ phim mới về siêu anh hùng đình đám của truyện tranh DC. Robert Pattinson nhớ lại khi giành được vai Edward trong Twilight hơn 10 năm trước, anh học cách giải quyết các nỗi bất an và nghi ngờ bản thân mỗi khi lên trường quay.

Tài tử Robert Pattinson. Ảnh: Variety.

"Thời gian dài tôi có cảm giác muốn trốn chạy tất cả nên phim trường như một cái cớ để chui vào. Ngoài ra, khi bạn không biết phải làm một thứ như thế nào, tại sao không cứ đâm đầu vào làm mà chẳng cần suy nghĩ gì hết", Robert Pattinson cho biết thêm.

Phim mới về Người Dơi do đạo diễn Matt Reeves thực hiện. Anh từng được biết tới qua các phim Cloverfield, Let Me In, Dawn of the Planet of the Apes và War for the Planet of the Apes. The Batman sẽ là phim thứ 10 nằm trong Vũ trụ Điện ảnh DC và dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2021.

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại Anh, trở thành thần tượng của giới trẻ vào thập niên 2000 khi hóa thân thành ma cà rồng Edward trong loạt phim dựa trên tiểu thuyết Twilight của nữ nhà văn Stephenie Meyer. Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang đóng các tác phẩm có chiều sâu hơn, thường chiếu ở các liên hoan phim quốc tế như Maps to the Stars, Damsel hay High Life. Phim gần nhất của Robert Pattinson là The Lighthouse vừa chiếu ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5. Anh cũng đóng vai chính trong Tenet, phim mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan, đang được ghi hình.

Nguyên Minh