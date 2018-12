Ben Affleck đứng trước nguy cơ mất vai Batman

'Liên minh công lý' - bước chuyển chưa trọn vẹn của đại gia DC / Dàn sao Hollywood quy tụ trong 'Justice League'

Năm 2017, có hai phim thuộc vũ trụ điện ảnh của DC ra mắt là Wonder Woman và Justice League. Trong khi Wonder Woman thắng lớn với doanh thu 821 triệu USD, phim còn lại thất bại với chỉ 657 triệu USD. Dù quy tụ đến sáu người hùng, Justice League không được lòng giới phê bình và thu về chưa đến một nửa doanh thu của The Avengers (2012) - phim về biệt đội siêu anh hùng của đối thủ Marvel.

Siêu anh hùng chiến đấu giữa thành phố tan hoang trong 'Justice League'

Một trong những diễn viên bị chỉ trích nhất là Ben Affleck (vai Batman). Giới chuyên môn đánh giá tài tử sinh năm 1972 diễn quá cứng và kém hơn hẳn Christian Bale - người thủ vai này trước anh. Hollywood Reporter cho biết hãng DC đang tìm một Batman mới, bắt đầu xuất hiện trong The Batman - phim riêng về nhân vật này sắp sản xuất. Theo nguồn tin của tờ này, kịch bản tác phẩm xoay quanh một Batman thời trẻ mà chắc chắn không phù hợp với độ tuổi hiện tại của Affleck.

Ben Affleck bị chê nhiều hơn khen trong "Batman v Superman" (2016) và "Justice League" (2017).

Việc Ben Affleck có nguy cơ bị cắt vai bắt nguồn từ thay đổi ở vị trí lãnh đạo. Giữa năm nay, những người phụ trách mảng phim DC - Diane Nelson và Geoff Johns - lần lượt rời vị trí chủ tịch và giám đốc sáng tạo của DC Entertainment. Người nắm quyền trực tiếp hiện nay ở khu vực điện ảnh của DC là Walter Hamada - chủ tịch DC Films (thuộc hãng Warner Bros). Theo Hollywood Repoter, Hamada đang cố cải thiện tình hình sau thất bại gần đây.

Sau thành công của phim riêng, nhân vật Wonder Woman trở thành "át chủ bài" của vũ trụ điện ảnh DC.

Vũ trụ Điện ảnh DC có ba phim sắp ra mắt là Aquaman (đạo diễn James Wan) - kể về hải thần cùng tên, Wonder Woman 2 (đạo diễn Patty Jenkins) và Shazam! (đạo diễn David Sandberg) - xoay quanh cậu bé có năng lực của các anh hùng cổ đại.

Ngoài ra, phim riêng về người hùng siêu tốc Flash sẽ bắt đầu được sản xuất đầu năm 2019, vẫn với Ezra Miller đóng chính. John Francis Daley và Jonathan Goldstein - hai đạo diễn của phim hài Game Night - thực hiện dự án. Nội dung phim sẽ có yếu tố du hành thời gian (một hiện tượng Flash gây ra khi chạy cực nhanh). Nhân vật được yêu thích - Harley Quinn (Margot Robbie đóng) - góp mặt trong phim về nhóm người hùng nữ Birds of Prey. Trong khi đó, dự án về Batgirl - nữ người hùng trợ thủ cho Batman - cũng được bật đèn xanh.

