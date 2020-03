Ben Affleck du lịch cùng bạn gái mới

Costa RicaBen Affleck và bạn diễn Ana de Armas đi dạo trên bờ biển, trao nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Theo Pagesix, thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc Ben ôm eo và hôn Ana hôm 11/3. Anh mặc áo phông, quần short và đi chân trần, trong khi Ana diện váy len của hãng Cult Gaia.

Ben Affleck và bạn gái Ana de Armas trên bãi biển ở Costa Rica. Ảnh: Backgrid.

Hai người vừa đi bộ dọc bãi biển, trò chuyện và ngắm hoàng hôn. Nam diễn viên Batman trông vui vẻ, thoải mái bên tình mới. Anh mang theo máy ảnh để chụp hình cho bạn gái.

Cặp sao quen nhau cuối năm ngoái khi cùng tham gia phim Deep Water, dự kiến phát hành tháng 11. Trong phim, họ đóng cặp vợ chồng hết yêu và dùng nhiều thủ đoạn hãm hại nhau. Tháng 2, cặp sao bị đồn phim giả tình thật khi Ben đến Havana (Cuba) thăm Ana. Hai người ăn tối tại một nhà hàng địa phương và chụp ảnh với nhiều người hâm mộ. Ana dẫn Ben tham quan các địa danh, thắng cảnh quê hương cô.

Ana de Armas (31 tuổi) là diễn viên Cuba, hiện sống tại Havana. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 18 tuổi tại Tây Ban Nha, đến Hollywood từ năm 2015 để tìm cơ hội phát triển sự nghiệp với các vai diễn nóng bỏng. Ana được giới phê bình và nhiều đạo diễn, diễn viên gạo cội đánh giá tiềm năng với các phim Blade Runner 2049, Knives Out. Năm nay, Ana góp mặt trong nhiều dự án lớn như No Time to Die (vào vai "Bond girl" bên cạnh điệp viên 007), Blonde (hóa thân "bom sex" Marilyn Monroe)...

*Xem thêm: Ana de Armas - 'Bond Girl' thế hệ mới

Ana de Armas sẽ góp mặt trong nhiều "bom tấn" Hollywood cuối năm nay như "No Time To Die", "Deep Water". Ảnh: GQ.

Ben Affleck (47 tuổi) là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Trong sự nghiệp điện ảnh, Ben có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Tài tử từng hẹn hò nhiều minh tinh như Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Gwyneth Paltrow. Năm nay, Ben Affleck sẽ xuất hiện trong bốn phim với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch.

Trailer No Time To Die Ana de Armas trong "No Time To Die". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Page Six)