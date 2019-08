Bê bối sex của cựu Tổng thống Bill Clinton lên màn ảnh

Ngày 6/8, đài FX công bố mùa ba series "American Crime Story" về scandal tình ái của Bill Clinton trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thập niên 1990.

Tác phẩm dựa trên sách A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President của Jeffrey Toobin.

Scandal của Clinton nổ ra vào năm 1998, khi Monica Lewinsky tiết lộ từng quan hệ tình dục với Clinton nhiều lần từ năm 1995 đến năm 1997 - lúc thực tập ở Nhà Trắng. Theo New York Times, ban đầu Bill Clinton phủ nhận sự việc trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đang nói với các bạn một lần nữa rằng: Tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó, cô Lewinsky. Tôi chưa nói dối ai lần nào, chưa bao giờ. Những cáo buộc này hoàn toàn sai và tôi cần phải quay trở lại làm việc cho người dân Mỹ".

Bill Clinton (trái) và Monica Lewinsky. Ảnh New York Post.

Diễn viên Beanie Feldstein đóng vai Monica Lewinsky - thực tập sinh từng khiến sự nghiệp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton lao đao.

Thông tin diễn viên đóng vai Bill Clinton và vợ - Hillary Clinton - chưa được công bố. Diễn viên Sarah Paulson hóa thân Linda Tripp - cựu nhân viên Nhà trắng ghi lại các cuộc điện Lewinsky tiết lộ chuyện tình ái. Còn Annaleigh Ashford đóng Paula Jones - người cũng từng tố cáo ông Clinton quấy rối, xâm hại tình dục.

Diễn viên Beanie Feldstein. Ảnh: Rebecca Ramsey, The Cut.

Tuy nhiên, khi có bằng chứng là một vết tinh dịch của Clinton trên chiếc váy xanh của Lewinsky, Tổng thống Mỹ khi ấy thừa nhận họ có quan hệ "không phù hợp". Dù cuối cùng không gặp rắc rối về pháp lý, Bill Clinton bị ảnh hưởng danh tiếng. Còn Lewinsky chịu áp lực lớn từ dư luận. Trên Vanity Fair, cô nói bị lăng mạ nhiều lần và gặp khó khi kiếm việc làm. Sau scandal, cô chuyển chỗ ở liên tục, từ London (Anh), Los Angeles, New York và Portland (Mỹ).

Nhiều năm sau, quan hệ giữa hai phía vẫn căng thẳng. Khi phong trào chống quấy rối tình dục nổ ra năm 2017, Lewinsky dùng hashtag #MeToo trên trang cá nhân, nêu ẩn ý mình từng bị Clinton quấy rối. Còn trên New York Post, năm 2017, Clinton khẳng định không nợ Lewinsky một lời xin lỗi.

American Crime Story là loạt phim gây tiếng vang gần đây của nhà sản xuất Scott Alexander và Larry Karaszewski. Mỗi mùa phim kể một sự kiện khuấy động dư luận và còn nhiều nghi vấn. Mùa đầu xoay quanh phiên tòa của cầu thủ O. J. Simpson về tội giết vợ cũ và bạn trai cô. Mùa hai là chuyện nhà thiết kế Gianni Versace bị sát hại năm 1997. American Crime Story giành 16 giải Emmy, trong đó hai lần ở hạng mục "Series ngắn tập xuất sắc" (năm 2016 và năm 2018).

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace Trailer "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace".

Ân Nguyễn